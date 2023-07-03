Кофе Раф – это вкусный и любимый многими домашний напиток, который подают в любой кофейне. Приготовить раф можно и на своей кухне. Для этого используйте кулинарную подборку из семи рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Порадуйте себя вкуснейшим бодрящим напитком.

Кофе Раф в домашних условиях

Кофе Раф в домашних условиях порадует вас своим удивительным ароматом, приятным вкусом и бодрящими свойствами. Приготовить кофе как в кофейне несложно в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом из нашей подборки. Порадуйте себя и своих близких.

Ингредиенты –+1 порц.

Кофе натуральный молотый сухой 1 ч.л.

Вода 50 мл.

Сливки 100 мл. (10% жирности)

Сахар-песок 1 ч.л.

Ванильный сахар 1 ч.л.

Шаги 15 мин.

Кофе Раф легко можно приготовить в домашних условиях. Добавляем в турку кофе мелкого помола. Заливаем его водой и ставим на плиту. Доводим до кипения и варим кофе до появления небольшой пенки на поверхности. Отмеряем необходимое количество сливок. Нагреваем их до теплого состояния. Добавляем в сливки два вида сахара и перемешиваем их до растворения. Кофе процеживаем через мелкое сито и вливаем в сливки. Перемешиваем венчиком. Дальше напиток взбиваем до появления обильной пены. Кофе Раф в домашних условиях готов. Переливайте в чашку и пробуйте.

Банановый раф

Банановый раф – это невероятно вкусный и ароматный кофейный напиток, который точно никого не оставит равнодушным. Приготовить его в домашних условиях сможет каждый. Для этого берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Кофе молотый – 16 гр.

Банан – 1 шт.

Молоко – 150 мл.

Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва нужно приготовить крепкий кофе.

Шаг 2. Высыпаем указанное количество кофе в турку, заливаем водой и кипятим около одной минуты.

Шаг 3. Убираем турку с кофе с огня и оставляем примерно, на 5 минут.

Шаг 4. Очищаем банан и режем его на части.

Шаг 5. Погружаем банан в блендер и заливаем его молоком. Измельчаем до однородности.

Шаг 6. Соединяем крепкий кофе со смесью из банана и молока.

Шаг 7. Банановый раф готов. Переливайте в высокий стакан и угощайтесь!

Апельсиновый раф кофе

Апельсиновый раф кофе – это ароматная идея для любителей ярких бодрящих напитков. Попробуйте приготовить вкуснейший раф с цитрусовыми нотками в домашних условиях. В этом вам поможет наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Кофе молотый – 2 ч.л.

Сливки 10% – 100 мл.

Сахар – по вкусу.

Апельсин – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем апельсин, разделяем его на половинки и выжимаем из него сок любым удобным способом.

Шаг 2. Процеживаем апельсиновый сок через мелкое сито, чтобы удалить мякоть.

Шаг 3. Любым подходящим для вас способом завариваем крепкий кофе. Размешиваем в нем сахар.

Шаг 4. В кофе вливаем нежирные сливки.

Шаг 5. Вливаем также две столовые ложки процеженного апельсинового сока.

Шаг 6. Взбиваем содержимое до пены с помощью капучинатора.

Шаг 7. Апельсиновый раф кофе готов. Оценивайте вкус ароматного напитка!

Домашний раф с сиропом

Домашний раф с сиропом каждый сможет приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Не нужно идти в кофейню, порадуйте себя бодрящим кофейным напитком, сваренным своими руками. Отличная идея для вашего яркого завтрака. Подавайте к столу с любимыми десертами.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Кофе эспрессо – 30 мл.

Сливки – 80 мл.

Молоко – 80 мл.

Сироп – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Завариваем крепкий кофе эспрессо любым удобным для вас способом. Для приготовления рафа нужно 30 мл.

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество молока и сливок.

Шаг 3. Молочные продукты предварительно нужно подогреть, но не кипятить.

Шаг 4. Соединяем эспрессо с молоком и сливками.

Шаг 5. Взбиваем заготовку до образования пены.

Шаг 6. Вливаем две чайные ложки сиропа – выбираем его по вкусу.

Шаг 7. Домашний раф с сиропом готов. Можно пробовать напиток.

Сырный раф кофе

Сырный раф кофе – это оригинальная идея для любителей ярких бодрящих напитков. Попробуйте приготовить настоящий сырный раф в домашних условиях. В этом вам поможет наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Кофе молотый – 2 ч.л.

Вода – 100 мл.

Сливки 10% – 3 ст.л.

Сыр сливочный – 1,5 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Сразу сварим молотый черный кофе.

Шаг 3. Удобнее всего использовать турку. Кипятим в ней воду, добавляем соль и кофе. Перемешиваем и варим до появления пенной шапки.

Шаг 4. В небольшой ковш вливаем нежирные сливки. Нагреваем их, но не доводим до кипения.

Шаг 5. Добавляем в сливки сахар и сливочный сыр.

Шаг 6. Сюда же вливаем кофе и взбиваем содержимое на большой скорости до появления пенки.

Шаг 7. Сырный раф кофе готов. Можно пробовать!

Кокосовый раф

Кокосовый раф удивит вас своим ярким ароматом, интересным вкусом с приятной сладостью и бодрящими свойствами. Приготовить кофе как бариста, несложно в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом из нашей подборки. Порадуйте себя и своих близких.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Кофе эспрессо – 35 мл.

Молоко кокосовое – 100 мл.

Стружка кокосовая – 0,5 ч.л.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Варим крепкий кофе любым удобным способом. Для приготовления рафа необходимо 35 мл кофе эспрессо.

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество кокосового молока. Нагревам его на плите или в микроволновке.

Шаг 3. Взбиваем в пену нагретое кокосовое молоко и добавляем в него ванильный сахар.

Шаг 4. Добавляем предварительно сваренный кофе.

Шаг 5. Снова взбиваем. Можно использовать блендер или капучинатор.

Шаг 6. Посыпаем готовый раф кокосовой стружкой перед подачей.

Шаг 7. Кокосовый раф готов. Оценивайте вкус бодрящего напитка.

Лавандовый раф в домашних условиях

Лавандовый раф в домашних условиях – это удивительный по вкусу кофейный напиток, перед которым невозможно устоять. Если хотите порадовать себя или гостей ярким кофе как в кофейне, то обязательно берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Кофе молотый – 4 ч.л.

Вода – 200 мл.

Сливки 10% – 100 мл.

Сахар – 2 ч.л.

Лаванда сушеная – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кофе заливаем холодной водой и ставим на самый слабый огонь. Доводим до кипения и сразу снимаем с плиты.

Шаг 2. В кофемолке перемалываем сахар с сушеными цветками лаванды.

Шаг 3. Добавляем получившуюся сахарно-лавандовую пудру в кофе и перемешиваем. Сахар должен полностью раствориться.

Шаг 4. Вливаем нежирные сливки и слегка подогреваем напиток на небольшом огне.

Шаг 5. Блендером (можно использовать капучинатор) взбиваем напиток. Делаем это так, чтобы сверху образовалась пенка.

Шаг 6. Готовый напиток переливаем в высокий стакан.

Шаг 7. Лавандовый раф в домашних условиях готов. Скорее пробуйте!