Кофе Раф

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Кофе Раф – это вкусный и любимый многими домашний напиток, который подают в любой кофейне. Приготовить раф можно и на своей кухне. Для этого используйте кулинарную подборку из семи рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Порадуйте себя вкуснейшим бодрящим напитком.

Кофе Раф в домашних условиях

Кофе Раф в домашних условиях порадует вас своим удивительным ароматом, приятным вкусом и бодрящими свойствами. Приготовить кофе как в кофейне несложно в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом из нашей подборки. Порадуйте себя и своих близких.

Кофе Раф

Ингредиенты –+1 порц.

  • Кофе натуральный молотый сухой 1 ч.л.
  • Вода 50 мл.
  • Сливки 100 мл. (10% жирности)
  • Сахар-песок 1 ч.л.
  • Ванильный сахар 1 ч.л.

Шаги 15 мин.

  1. Кофе Раф

    Кофе Раф легко можно приготовить в домашних условиях. Добавляем в турку кофе мелкого помола.

  2. Кофе Раф

    Заливаем его водой и ставим на плиту. Доводим до кипения и варим кофе до появления небольшой пенки на поверхности.

  3. Кофе Раф

    Отмеряем необходимое количество сливок. Нагреваем их до теплого состояния.

  4. Кофе Раф

    Добавляем в сливки два вида сахара и перемешиваем их до растворения.

  5. Кофе Раф

    Кофе процеживаем через мелкое сито и вливаем в сливки. Перемешиваем венчиком.

  6. Кофе Раф

    Дальше напиток взбиваем до появления обильной пены.

  7. Кофе Раф

    Кофе Раф в домашних условиях готов. Переливайте в чашку и пробуйте.

Банановый раф

Банановый раф – это невероятно вкусный и ароматный кофейный напиток, который точно никого не оставит равнодушным. Приготовить его в домашних условиях сможет каждый. Для этого берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Кофе молотый – 16 гр.
  • Банан – 1 шт.
  • Молоко – 150 мл.
  • Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва нужно приготовить крепкий кофе.

Кофе Раф

Шаг 2. Высыпаем указанное количество кофе в турку, заливаем водой и кипятим около одной минуты.

Кофе Раф

Шаг 3. Убираем турку с кофе с огня и оставляем примерно, на 5 минут.

Кофе Раф

Шаг 4. Очищаем банан и режем его на части.

Кофе Раф

Шаг 5. Погружаем банан в блендер и заливаем его молоком. Измельчаем до однородности.

Кофе Раф

Шаг 6. Соединяем крепкий кофе со смесью из банана и молока.

Кофе Раф

Шаг 7. Банановый раф готов. Переливайте в высокий стакан и угощайтесь!

Кофе Раф

Апельсиновый раф кофе

Апельсиновый раф кофе – это ароматная идея для любителей ярких бодрящих напитков. Попробуйте приготовить вкуснейший раф с цитрусовыми нотками в домашних условиях. В этом вам поможет наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Кофе молотый – 2 ч.л.
  • Сливки 10% – 100 мл.
  • Сахар – по вкусу.
  • Апельсин – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем апельсин, разделяем его на половинки и выжимаем из него сок любым удобным способом.

Кофе Раф

Шаг 2. Процеживаем апельсиновый сок через мелкое сито, чтобы удалить мякоть.

Кофе Раф

Шаг 3. Любым подходящим для вас способом завариваем крепкий кофе. Размешиваем в нем сахар.

Кофе Раф

Шаг 4. В кофе вливаем нежирные сливки.

Кофе Раф

Шаг 5. Вливаем также две столовые ложки процеженного апельсинового сока.

Кофе Раф

Шаг 6. Взбиваем содержимое до пены с помощью капучинатора.

Кофе Раф

Шаг 7. Апельсиновый раф кофе готов. Оценивайте вкус ароматного напитка!

Кофе Раф

Домашний раф с сиропом

Домашний раф с сиропом каждый сможет приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Не нужно идти в кофейню, порадуйте себя бодрящим кофейным напитком, сваренным своими руками. Отличная идея для вашего яркого завтрака. Подавайте к столу с любимыми десертами.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Кофе эспрессо – 30 мл.
  • Сливки – 80 мл.
  • Молоко – 80 мл.
  • Сироп – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Завариваем крепкий кофе эспрессо любым удобным для вас способом. Для приготовления рафа нужно 30 мл.

Кофе Раф

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество молока и сливок.

Кофе Раф

Шаг 3. Молочные продукты предварительно нужно подогреть, но не кипятить.

Кофе Раф

Шаг 4. Соединяем эспрессо с молоком и сливками.

Кофе Раф

Шаг 5. Взбиваем заготовку до образования пены.

Кофе Раф

Шаг 6. Вливаем две чайные ложки сиропа – выбираем его по вкусу.

Кофе Раф

Шаг 7. Домашний раф с сиропом готов. Можно пробовать напиток.

Кофе Раф

Сырный раф кофе

Сырный раф кофе – это оригинальная идея для любителей ярких бодрящих напитков. Попробуйте приготовить настоящий сырный раф в домашних условиях. В этом вам поможет наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Кофе молотый – 2 ч.л.
  • Вода – 100 мл.
  • Сливки 10% – 3 ст.л.
  • Сыр сливочный – 1,5 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Кофе Раф

Шаг 2. Сразу сварим молотый черный кофе.

Кофе Раф

Шаг 3. Удобнее всего использовать турку. Кипятим в ней воду, добавляем соль и кофе. Перемешиваем и варим до появления пенной шапки.

Кофе Раф

Шаг 4. В небольшой ковш вливаем нежирные сливки. Нагреваем их, но не доводим до кипения.

Кофе Раф

Шаг 5. Добавляем в сливки сахар и сливочный сыр.

Кофе Раф

Шаг 6. Сюда же вливаем кофе и взбиваем содержимое на большой скорости до появления пенки.

Кофе Раф

Шаг 7. Сырный раф кофе готов. Можно пробовать!

Кофе Раф

Кокосовый раф

Кокосовый раф удивит вас своим ярким ароматом, интересным вкусом с приятной сладостью и бодрящими свойствами. Приготовить кофе как бариста, несложно в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным рецептом из нашей подборки. Порадуйте себя и своих близких.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Кофе эспрессо – 35 мл.
  • Молоко кокосовое – 100 мл.
  • Стружка кокосовая – 0,5 ч.л.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Варим крепкий кофе любым удобным способом. Для приготовления рафа необходимо 35 мл кофе эспрессо.

Кофе Раф

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество кокосового молока. Нагревам его на плите или в микроволновке.

Кофе Раф

Шаг 3. Взбиваем в пену нагретое кокосовое молоко и добавляем в него ванильный сахар.

Кофе Раф

Шаг 4. Добавляем предварительно сваренный кофе.

Кофе Раф

Шаг 5. Снова взбиваем. Можно использовать блендер или капучинатор.

Кофе Раф

Шаг 6. Посыпаем готовый раф кокосовой стружкой перед подачей.

Кофе Раф

Шаг 7. Кокосовый раф готов. Оценивайте вкус бодрящего напитка.

Кофе Раф

Лавандовый раф в домашних условиях

Лавандовый раф в домашних условиях – это удивительный по вкусу кофейный напиток, перед которым невозможно устоять. Если хотите порадовать себя или гостей ярким кофе как в кофейне, то обязательно берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Кофе молотый – 4 ч.л.
  • Вода – 200 мл.
  • Сливки 10% – 100 мл.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Лаванда сушеная – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кофе заливаем холодной водой и ставим на самый слабый огонь. Доводим до кипения и сразу снимаем с плиты.

Кофе Раф

Шаг 2. В кофемолке перемалываем сахар с сушеными цветками лаванды.

Кофе Раф

Шаг 3. Добавляем получившуюся сахарно-лавандовую пудру в кофе и перемешиваем. Сахар должен полностью раствориться.

Кофе Раф

Шаг 4. Вливаем нежирные сливки и слегка подогреваем напиток на небольшом огне.

Кофе Раф

Шаг 5. Блендером (можно использовать капучинатор) взбиваем напиток. Делаем это так, чтобы сверху образовалась пенка.

Кофе Раф

Шаг 6. Готовый напиток переливаем в высокий стакан.

Кофе Раф

Шаг 7. Лавандовый раф в домашних условиях готов. Скорее пробуйте!

Кофе Раф

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