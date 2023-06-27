Кофе с лимоном и медом

По
Admin
-
0
43

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кофе с лимоном и медом. Количество лимонного сока и меда вы можете регулировать на свой вкус. Мед лучше использовать жидкий. Напиток получается бодрящим, ароматным и очень вкусным.

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Мёд
Блюдо: Напитки / Кофе

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 180 Миллилитров
  • Кофе молотый 1 Чайная ложка
  • Мед (жидкий) 1-2 Чайных ложек
  • Сок лимонный 1-2 Ст. ложек

Количество порций 1

Калорийность

137 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кофе с лимоном и медом»

Кофе с лимоном и медом

Подготовьте все ингредиенты.

Кофе с лимоном и медом

В турку насыпьте молотый кофе. Влейте горячую воду, доведите до кипения и на небольшом огне проварите 1-2 минуты. Снимите с плиты.

Кофе с лимоном и медом

Из лимона выжмите сок.

Кофе с лимоном и медом

Добавьте растопленный мед и смешайте до однородности.

Кофе с лимоном и медом

Влейте медово-лимонную смесь в кофе.

Кофе с лимоном и медом

Кофе с лимоном и медом готов!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА