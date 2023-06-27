Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кофе с лимоном и медом. Количество лимонного сока и меда вы можете регулировать на свой вкус. Мед лучше использовать жидкий. Напиток получается бодрящим, ароматным и очень вкусным.

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Мёд

Блюдо: Напитки / Кофе

Состав / Ингредиенты:

Вода 180 Миллилитров

Кофе молотый 1 Чайная ложка

Мед (жидкий) 1-2 Чайных ложек

Сок лимонный 1-2 Ст. ложек

Количество порций 1

Калорийность

137 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кофе с лимоном и медом»

Подготовьте все ингредиенты.

В турку насыпьте молотый кофе. Влейте горячую воду, доведите до кипения и на небольшом огне проварите 1-2 минуты. Снимите с плиты.

Из лимона выжмите сок.

Добавьте растопленный мед и смешайте до однородности.

Влейте медово-лимонную смесь в кофе.

Кофе с лимоном и медом готов!