Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кофе с лимоном и медом. Количество лимонного сока и меда вы можете регулировать на свой вкус. Мед лучше использовать жидкий. Напиток получается бодрящим, ароматным и очень вкусным.
Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Мёд
Блюдо: Напитки / Кофе
Состав / Ингредиенты:
- Вода 180 Миллилитров
- Кофе молотый 1 Чайная ложка
- Мед (жидкий) 1-2 Чайных ложек
- Сок лимонный 1-2 Ст. ложек
Количество порций 1
Калорийность
137 ккал
Калорийность
3 г
Белки
2 г
Жиры
36 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кофе с лимоном и медом»
Подготовьте все ингредиенты.
В турку насыпьте молотый кофе. Влейте горячую воду, доведите до кипения и на небольшом огне проварите 1-2 минуты. Снимите с плиты.
Из лимона выжмите сок.
Добавьте растопленный мед и смешайте до однородности.
Влейте медово-лимонную смесь в кофе.
Кофе с лимоном и медом готов!