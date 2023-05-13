Описание приготовления:

Кофе можно сварить любым удобным способом, даже взять растворимый кофе хорошего качества. Марципан можно сделать самостоятельно или купить в магазине (у меня цветной марципан). Вместо шоколада сливки можно посыпать поджаренными лепестками миндаля.

Блюдо: Напитки / Кофе

Состав / Ингредиенты:

Марципан 40 Грамм

Кофе крепкий заваренный 100 Миллилитров

Молоко 200 Миллилитров

Шоколад 10 Грамм

Сливки для взбивания 20 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

108 ккал

Калорийность

3 г

Белки

6 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кофе с марципаном»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кофе с марципаном. Сварите крепкий кофе любым удобным способом.

В сотейник налейте молоко, раскрошите марципан и варите все на среднем огне, перемешивая, до растворения марципана.

Разлейте по чашкам крепкое кофе, влейте молоко с марципаном.

Сливки взбейте в пышную пену, выложите поверх кофе. Посыпьте тертым шоколадом и сразу подавайте к столу.

Кофе с марципаном готов!