Описание приготовления:
Кофе можно сварить любым удобным способом, даже взять растворимый кофе хорошего качества. Марципан можно сделать самостоятельно или купить в магазине (у меня цветной марципан). Вместо шоколада сливки можно посыпать поджаренными лепестками миндаля.
Блюдо: Напитки / Кофе
Состав / Ингредиенты:
- Марципан 40 Грамм
- Кофе крепкий заваренный 100 Миллилитров
- Молоко 200 Миллилитров
- Шоколад 10 Грамм
- Сливки для взбивания 20 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
108 ккал
Калорийность
3 г
Белки
6 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кофе с марципаном»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кофе с марципаном. Сварите крепкий кофе любым удобным способом.
В сотейник налейте молоко, раскрошите марципан и варите все на среднем огне, перемешивая, до растворения марципана.
Разлейте по чашкам крепкое кофе, влейте молоко с марципаном.
Сливки взбейте в пышную пену, выложите поверх кофе. Посыпьте тертым шоколадом и сразу подавайте к столу.
Кофе с марципаном готов!