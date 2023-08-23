Кофе вместо таблеток для похудения: шведские ученые раскрыли связь напитка и метаболизма

Шведские ученые изучили способы расщепления кофеина и выяснили, что напиток обладает жиросжигающим свойством — его потенциально можно использовать вместо таблеток для похудения, сообщает «Учительская газета».

Исследователи обнаружили, что напитки с кофеином влияют на долю жира в организме. Чтобы подтвердить свои выводы, команда проанализировала генетическую информацию 10 тысяч человек. В ходе эксперимента удалось установить, что количество потребляемого кофе или чая было напрямую связано с массой тела испытуемых.

Кофе влияет на скорость окисления жиров и быстрее превращает их в энергию. То есть напиток стимулирует обмен веществ лучше, чем специальные препараты для снижения веса.

Кроме того, люди с мутацией в генах CYP1A2 и AHR, обладающие более низким индексом массы тела, оказались менее подвержены риску диабета. Это также связали с их способностью медленнее расщеплять кофеин.

Исследования пока продолжаются: ученым предстоит понять, как кофе влияет на метаболизм человека в долгосрочной перспективе.