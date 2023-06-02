Описание приготовления:
Кексики получаются мелкопористые, мягкие и воздушные. Если нет возможности сварить эспрессо, просто разведите одну чайную ложку, без горки, растворимого кофе в воде и добавьте такой. Если все тесто вылить в одну форму, то получится один полноценный кекс. Только время нужно будет увеличить до 3 минут.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Мука / Шоколад
Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Мука 3 Ст. ложки
- Какао порошок темный 2 Ст. ложки
- Яйцo 1 Штука
- Кофе крепкий 5 Ст. ложек
- Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха)
- Сахар 4 Ст. ложки
- Соль 1 Щепотка
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
Количество порций 3
Как приготовить «Кофейно-шоколадный кекс в кружке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кофейно-шоколадного кекса в кружке.
Яйца соедините с сахаром и взбейте в мягкую пену.
В яичную массу влейте растительное масло и аккуратно перемешайте.
Влейте эспрессо и перемешайте.
Соедините муку, разрыхлитель, какао и просейте в миску с жидкой частью.
Добавьте щепотку соли и перемешайте до однородного теста.
Чашки смажьте растительным маслом. Налейте тесто в чашки на 1/3 чашек. Поставьте чашки в микроволновую печь и готовьте при мощности 800 Вт в течение 2 минут. После приготовления оставьте постоять, не открывая дверку, в течение 5 минут.
После приготовления оставьте постоять, не открывая дверку, в течение 5 минут. Спустя время достаньте готовые кексы и подавайте к столу.
Приятного аппетита!