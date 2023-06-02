Описание приготовления:

Кексики получаются мелкопористые, мягкие и воздушные. Если нет возможности сварить эспрессо, просто разведите одну чайную ложку, без горки, растворимого кофе в воде и добавьте такой. Если все тесто вылить в одну форму, то получится один полноценный кекс. Только время нужно будет увеличить до 3 минут.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Мука / Шоколад

Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мука 3 Ст. ложки

Какао порошок темный 2 Ст. ложки

Яйцo 1 Штука

Кофе крепкий 5 Ст. ложек

Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха)

Сахар 4 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Как приготовить «Кофейно-шоколадный кекс в кружке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кофейно-шоколадного кекса в кружке.

Яйца соедините с сахаром и взбейте в мягкую пену.

В яичную массу влейте растительное масло и аккуратно перемешайте.

Влейте эспрессо и перемешайте.

Соедините муку, разрыхлитель, какао и просейте в миску с жидкой частью.

Добавьте щепотку соли и перемешайте до однородного теста.

Чашки смажьте растительным маслом. Налейте тесто в чашки на 1/3 чашек. Поставьте чашки в микроволновую печь и готовьте при мощности 800 Вт в течение 2 минут. После приготовления оставьте постоять, не открывая дверку, в течение 5 минут.

После приготовления оставьте постоять, не открывая дверку, в течение 5 минут. Спустя время достаньте готовые кексы и подавайте к столу.

Приятного аппетита!