Кофейно-шоколадный кекс в кружке

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Описание приготовления:

Кексики получаются мелкопористые, мягкие и воздушные. Если нет возможности сварить эспрессо, просто разведите одну чайную ложку, без горки, растворимого кофе в воде и добавьте такой. Если все тесто вылить в одну форму, то получится один полноценный кекс. Только время нужно будет увеличить до 3 минут.

Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Мука / Шоколад
Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 3 Ст. ложки
  • Какао порошок темный 2 Ст. ложки
  • Яйцo 1 Штука
  • Кофе крепкий 5 Ст. ложек
  • Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха)
  • Сахар 4 Ст. ложки
  • Соль 1 Щепотка
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Как приготовить «Кофейно-шоколадный кекс в кружке»

Кофейно-шоколадный кекс в кружке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кофейно-шоколадного кекса в кружке.

Кофейно-шоколадный кекс в кружке

Яйца соедините с сахаром и взбейте в мягкую пену.

Кофейно-шоколадный кекс в кружке

В яичную массу влейте растительное масло и аккуратно перемешайте.

Кофейно-шоколадный кекс в кружке

Влейте эспрессо и перемешайте.

Кофейно-шоколадный кекс в кружке

Соедините муку, разрыхлитель, какао и просейте в миску с жидкой частью.

Кофейно-шоколадный кекс в кружке

Добавьте щепотку соли и перемешайте до однородного теста.

Кофейно-шоколадный кекс в кружке

Чашки смажьте растительным маслом. Налейте тесто в чашки на 1/3 чашек. Поставьте чашки в микроволновую печь и готовьте при мощности 800 Вт в течение 2 минут. После приготовления оставьте постоять, не открывая дверку, в течение 5 минут.

Кофейно-шоколадный кекс в кружке

После приготовления оставьте постоять, не открывая дверку, в течение 5 минут. Спустя время достаньте готовые кексы и подавайте к столу.

Кофейно-шоколадный кекс в кружке

Приятного аппетита!

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