Я всегда настороженно отношусь к новинкам в кулинарии. Ведь зачем «придумывать велосипед», если это уже сделали до нас? Но следующий рецепт стал для меня буквально открытием года. Кофейный маринад для шашлыка придал свиному ошейку каких-то особых ноток во вкусе. Такое пикантное, смелое и необычное решение. А запах готового шашлыка получился просто отменный.
Сказать, что вышло вкусно, ничего не сказать. Мясо в итоге вышло обалденным: очень сочное, равномерно обжаренное со всех сторон и невероятно аппетитное. Что сказать, маринад на кофейной основе надолго поселился в нашей семье, ведь муж уже отказывается готовить как-то по другому. Делюсь и с вами этой ценной находкой.
Кофейный маринад для шашлыка: секрет приготовления
Если хотите, чтобы шашлык получился действительно мягким и легко разрывающимся на волокна, возьмите на вооружение этот кофейный маринад. При этом важно сделать кофе не растворимое, а натуральное заварное (лучше в турке). Поверьте, разница ощутима! Дижонскую горчицу можете заменить на обычную. Просто у нас все уж очень любят ее вкус и эти привлекательные крупинки.
Ингредиенты
Свинина500 г Лук150 г Горчица1 ч. л. Бальзамический уксус2 ч. л. Кофе200 мл Подсолнечное масло2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
- Свинину порежьте на кубики, добавьте бальзамический уксус, дижонскую горчицу, растительное масло, перец и соль.Влейте холодный заварной кофе и тщательно все перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом. Сверху на мясо выложите кольца лука.
Мариноваться мясо должно в холодильнике от 4 до 12 часов. Затем готовый шашлык можно смело жарить на открытом воздухе.
Если у вас нет такой возможности, воспользуйтесь мультиваркой. Для этого выложите мясо с луком в чашу, а остатки маринада уберите. Затем включите режим «Мясо» на 10 минут. Спустя время добавьте 100 мл молока, дабы получился вкусный соус. После — тушите мясо под открытой крышкой еще 7 минут.
Поверьте, с таким мясом ваше застолье или пикник на природе точно не удастся. Ранее мы писали, как спасти старое мясо. Готовьте с удовольствием!