Я всегда настороженно отношусь к новинкам в кулинарии. Ведь зачем «придумывать велосипед», если это уже сделали до нас? Но следующий рецепт стал для меня буквально открытием года. Кофейный маринад для шашлыка придал свиному ошейку каких-то особых ноток во вкусе. Такое пикантное, смелое и необычное решение. А запах готового шашлыка получился просто отменный.

Сказать, что вышло вкусно, ничего не сказать. Мясо в итоге вышло обалденным: очень сочное, равномерно обжаренное со всех сторон и невероятно аппетитное. Что сказать, маринад на кофейной основе надолго поселился в нашей семье, ведь муж уже отказывается готовить как-то по другому. Делюсь и с вами этой ценной находкой.

Кофейный маринад для шашлыка: секрет приготовления

Если хотите, чтобы шашлык получился действительно мягким и легко разрывающимся на волокна, возьмите на вооружение этот кофейный маринад. При этом важно сделать кофе не растворимое, а натуральное заварное (лучше в турке). Поверьте, разница ощутима! Дижонскую горчицу можете заменить на обычную. Просто у нас все уж очень любят ее вкус и эти привлекательные крупинки.

Ингредиенты

Свинина500 г Лук150 г Горчица1 ч. л. Бальзамический уксус2 ч. л. Кофе200 мл Подсолнечное масло2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Свинину порежьте на кубики, добавьте бальзамический уксус, дижонскую горчицу, растительное масло, перец и соль.Влейте холодный заварной кофе и тщательно все перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом. Сверху на мясо выложите кольца лука. Мариноваться мясо должно в холодильнике от 4 до 12 часов. Затем готовый шашлык можно смело жарить на открытом воздухе. Если у вас нет такой возможности, воспользуйтесь мультиваркой. Для этого выложите мясо с луком в чашу, а остатки маринада уберите. Затем включите режим «Мясо» на 10 минут. Спустя время добавьте 100 мл молока, дабы получился вкусный соус. После — тушите мясо под открытой крышкой еще 7 минут.

Поверьте, с таким мясом ваше застолье или пикник на природе точно не удастся. Ранее мы писали, как спасти старое мясо. Готовьте с удовольствием!