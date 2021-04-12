Кофемашины Delonghi. Основные преимущества аппаратов

Готовим кофе: как выбрать оборудование для сферы общепита

Кофе становится якорным продуктом для многих заведений общепита. Чашка любимого напитка позволяет взбодриться ранним утром, не заснуть в ночную смену. Кофе продают на внос, подают в кафе с романтической обстановкой, в ресторанах и барах гостиниц. Для работы требуется профессиональное оборудование: бытовая техника не справляется с высокой интенсивностью и быстро выходит из строя. Владельцам заведения сферы общепита стоит купить рожковую кофемашину и надежную кофемолку. Преимущество – у моделей итальянского производства: на Апеннинском полуострове любят кофе и умеют создавать уникальное оборудование для профессионалов.

Преимущества рожковых кофемашин

Главное преимущество рожковых кофемашин – максимальная экстракция кофе. Это делает напиток ароматным и вкусным. Конечно, важно правильно утрамбовать рожок, но многие производители техники сегодня комплектуют свои модели системой предварительного смачивания. Это позволяет избежать ошибок при трамбовке и приготовить идеальный напиток.

Среди других преимуществ кофемашин:

компактные размеры позволяют установить оборудование на барной стойке;

высокий уровень надежности;

продуманная эргономика;

функциональность – можно готовить все типы напитков из кофе;

универсальность – в ассортименте модели для небольших заведений и больших, специализированных кофеен.

Производители выпускают модели с разным количеством рабочих групп.

Есть ли у рожковых кофемашин недостатки? Только один – работать с техникой должен подготовленный специалист. Это компенсируется тем, что опытный бариста может готовить напитки по авторским рецептам. Широкий ассортимент кофе легко станет визитной карточной заведения.

Как выбрать хорошую кофемолку

В заведении общепита не стоит использовать бытовую кофемолку. Техника не выдержит нагрузки. Необходимо приобрести профессиональную модель, которая отличается высокой производительностью и безупречным качеством помола. Эксперты рекомендуют купить de longhi кофеварку, которая легко покорит сердце своим функционалом, информативным управлением и низким уровнем шума. В каталоге производителя простые практичные модели и функциональная техника, впечатляющая своими возможностями. Техника бренда комплектуется износоустойчивыми жерновами. Большой интервал между плановыми заменами комплектующих – это возможность увеличить рентабельность производства. Кофемолки Delonghi имеют точную настройку, которая обеспечивает высокое качество помола.