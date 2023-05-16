Когда лень готовить котлеты. Рецепт мясного хлеба с сладким перцем

Это блюдо невероятно просто приготовить и оно получается очень вкусным.
Мясной хлеб – это традиционное блюдо Германии и Бельгии. Оно готовится из мясного фарша с разными добавками, а после выпекается в форме для хлеба или рулета.
Его можно приготовить из разного вида мяса, добавить любые овощи, грибы и сыр. А еще это отличное блюдо для тех, кто любит котлеты, но не любит слишком долго возиться с фаршем. Фокус расскажет, как приготовить мясной хлеб.
Мясной хлеб со сладким перцем
Ингредиенты:
- фарш мясной (свинина и говядина) — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- перец болгарский — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйца — 2 шт.;
- сухари панировочные — 100 г;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- горчица — 1 ст. ложка;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Лук и перец нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до мягкости. Фарш смешайте с консервированной кукурузой, чесноком, яйцами, горчицей и панировочными сухарями.
После добавьте к фаршу жареный лук и перец.
Выложите часть фарша в форму, выстеленную пергаментом. Если вы хотите разнообразить рецепт, то на этом этапе добавьте ломтики сыра. После закройте второй частью фарша с овощами.
Если сыр вы не используете, то сразу выложите весь фарш в форму. Сверху его можно украсить ломтиками сладкого перца.
Запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. После выньте форму, дайте блюду немного отдохнуть и достаньте свой мясной хлеб на большую тарелку.
Подавайте его горячим, или холодным, с любым гарниром вроде картофельного пюре, или тушеных овощей.
Или нарежьте и используйте для приготовления бутербродов. Храните мясной хлеб в холодильнике.
Если вам нравится готовить блюда из мясного фарша, то вы можете попробовать люля-кебаб. Это отличное блюдо восточной кухни. Его можно приготовить на мангале, а можно и в духовке.