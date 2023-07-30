Когда нет мяса — готовлю так. Кефирные лепёшки, которых всегда мало

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О приготовлении выпечки из кефира знают многие. Но не все пользуются рецептами приготовления теста на кефире. Причины игнорирования этого метода на практике разные. Кто-то не особо доверяет данному способу приготовления, кто-то не умеет, кому-то не нравятся пышная выпечка на кефире.

Однако, если правильно испечь лепешки на кефире, то получится очень вкусно. Поэтому нужно хотя бы раз приготовить подобную выпечку.

Лепешки на кефире станут хорошим способом разнообразить завтраки.

Ингредиенты для лепешек на кефире:

  • Кефир — 250 мл;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Растительное масло — 2 ст.л.;
  • Мука — 350 г;
  • Разрыхлитель — ч.л.;
  • Сыр — 200 г.

Приготовление лепешек на кефире:

Соединяем в миске кефир с солью и растительным маслом, тщательно перемешиваем. Просеиваем муку и разрыхлитель в кефир, замешиваем руками не липкое мягкое тесто.

Делим тесто на 8 равных колобков, раскатываем каждый в тонкую лепешку. Измельчаем на мелкой терке сыр, выкладываем на 4 лепешки по кругу.

Когда нет мяса — готовлю так. Кефирные лепёшки, которых всегда мало

Накрываем сырную начинку оставшимися пластами теста. Соединяем края обоих пластов, запечатываем начинку внутри.

Можно сделать узор по шву при помощи вилки или узор косами.

Когда нет мяса — готовлю так. Кефирные лепёшки, которых всегда мало

В середине лепешек создаем небольшое отверстие. Разогреваем растительное масло в сковороде, выкладываем лепешку.  

Когда нет мяса — готовлю так. Кефирные лепёшки, которых всегда мало

Выпекаем лепешку на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.

Когда нет мяса — готовлю так. Кефирные лепёшки, которых всегда мало

В итоге за 15 минут можно сделать вкусную сырную лепешку.

Когда нет мяса — готовлю так. Кефирные лепёшки, которых всегда мало

Это отличный аналог чебурекам, который не требует особых навыков готовки.

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