Когда нет времени, то готовлю эту вкуснятину. Ленивые пирожки детям на перекус

Во многих семьях стоит вопрос утреннего приема пищи. Многие не завтракают, так как выбирают поспать подольше. Однако, врачи не рекомендуют пропускать завтраки, ведь этот прием пищи является ключевым для организма.

Утром все органы израсходовали запас питательных веществ, поэтому нуждаются в энергии. Данную энергию дает пища. Чтобы не чувствовать себя уставшими утром, нужно обязательно завтракать.

Одним из простых вариантов завтрака считаются ленивые пирожки.

Ингредиенты:

Лук – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Капуста – 200 г;

Кефир – 300 г;

Яйцо – 1 шт.;

Соль – 0,5 ч. л.;

Мука – 200 г;

Зеленый лук – по вкусу;

Подсолнечное масло – для жарки.

Приготовление:

Сначала нужно мелко нарезать лук и натереть морковь на терке. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выкладываем лук и морковь, обжариваем 1–2 минуты.

Добавляем нашинкованную капусту и тушим овощи вместе 2–3 минуты. После обжарки овощей, их надо немного посолить и остудить.

В отдельной миске смешиваем венчиком кефир, яйцо и соль. Добавляем к яичной смеси муку и соду, снова перемешиваем до однородности массы.

В полученную массу надо всыпаем обжаренные овощи и заранее нашинкованный зеленый лук.

Смесь выкладываем по одной столовой ложке на разогретую сковородку с маслом, обжариваем с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне.

Такие пирожки удобны тем, что их можно готовить практически с любой начинкой. Даже если дети не любят капусту или лук, вы всегда можете предложить им другую начинку для этих пирогов.