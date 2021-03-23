Когда нужна помпа для обратного осмоса?

Выбирая бытовую систему обратного осмоса, покупатель непременно обращает внимание на наличие насоса, которым снабжена часть моделей. Стоят такие установки дороже, поэтому возникает закономерный вопрос: стоит ли за них переплачивать? Нужен ли насос для обратного осмоса или без него можно обойтись? Давайте разбираться.

Зачем нужен насос в фильтре обратного осмоса?

Бытовые системы обратного осмоса очень требовательны к давлению воды. Бесперебойно и надежно они могут работать только в том случае, когда напор в трубах составляет 3-6 атмосфер.

Причина такого «капризного» поведения кроется в строении и принципе действия обратноосмотической мембраны – пластины из плотного материала с множеством отверстий, способной пропускать молекулы воды и задерживать загрязнения. В естественных условиях движение молекул производится от слабо насыщенного раствора к сильно насыщенному. В системе обратного осмоса в роли первого выступает очищенная вода, в роли второго – вода водопроводная, которую делают насыщенной различные примеси и загрязнители. Чтобы обеспечить нужное, обратное естественному току, направление воды, т.е. «продавить» ее через мембрану и используют давление водопроводной магистрали.

Если оно будет недостаточным или нестабильным, возникает множество проблем:

снижается качество очистки;

нарушается соотношения чистой и грязной, сброшенной в дренаж воды;

через систему проходит избыточное количество жидкости, быстрее вырабатывается ресурс фильтров;

увеличивается расход воды;

чистая вода набирается в накопительный бак очень медленно, ее запаса постоянно не хватает.

Исправить ситуацию поможет помпа для обратного осмоса.

В каких случаях без насоса просто не обойтись?

Тем, кто проживает на нижних этажах в высотных домах или в частных домовладениях с центральным водоснабжением можно устанавливать системы очистки без насоса. Давление в таких трубопроводах, как правило, хорошее, и тратить деньги на более дорогие фильтры, где присутствует помпа для осмоса, нет смысла. Во всех остальных случаях перед покупкой системы очистки воды лучше проконсультироваться со специалистом.

Пользователи, изначально знающие о проблемах с давлением в магистральной сети, стараются выбирать модель, в которой уже установлен насос для систем обратного осмоса. Это позволяет избежать всех вышеперечисленных сложностей.

Тем же, для кого низкое давление в трубах стало абсолютной неожиданностью уже в процессе эксплуатации, могут приобрести насос для фильтра обратного осмоса отдельно и установить его к имеющейся системе. Цена подобного устройства может оказаться достаточно высокой. Но те преимущества, которыми будет демонстрировать насос для осмоса, полностью оправдают и окупят расходы.