Когда отремонтируют фасад Севастопольского Аквариума?

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Примерно год здание севастопольского «Аквариума» «украшают» дыры в фасаде. Часть гранитной облицовки отвалилось после шторма. С тех пор уроном, который нанесла стихия, «любуются» все горожане и туристы, прогуливающиеся в центре города-героя. Сколько ещё времени будет находиться в таком состояние объект культурного наследия регионального значения выяснял новостной портал ForPost.

В начале прошлого года о возникшей проблеме директор учреждения Алексей Ершов сразу же сообщил в Департамент архитектуры и градостроительства. Там его обращение передали в Севнаследие, где пояснили, что объект находится в управлении ФИЦ «Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН» (ИнБЮМ). И уже те ответственны за содержание и поддержание внешнего вида здания.

При этом отремонтировать фасад за свой счёт готовы и арендаторы помещения. Но владельцы «Аквариума» не могут этого сделать из-за статуса ОКН.

«По факту мы готовы были бы отремонтировать его. Естественно, это потребовало бы финансовых затрат, мы посчитали — очень неплохих. Если заказывать такую же гранитную плитку, а ждать ее очень долго, только за материалы у нас выходила сумма в 250 тысяч рублей в том году», — пояснил Алексей Ершов.

Также он добавил, что реставрационные работы обойдутся недёшево. Фасад нужно ремонтировать полностью, а не частями. Чтобы не получилось, как на пляже Хрустальном, где плитку после сильных штормов приходится регулярно перекладывать.

«Грядёт начало нового курортного сезона, скоро майские праздники, люди ходят на катерах и паромах, я ежедневно тоже пересекаю бухту, я этот позор вижу— выглядит кошмарно. Но у меня связаны руки», — добавил Ершов.

Со слов руководства ИнБЮМа стало понятно, что планов по оперативному приведению здания «Аквариума» в надлежащий вид нет. Причина тому: необходимость отремонтировать другие здания в рамках создания культурного кластера на мысе Хрустальный.

«Нам сейчас выделяют средства на ремонт объектов, расположенных на <улице> Катерной, 47 в рамках кластера. На сегодняшний день планы по реставрации фасада по адресу Нахимова, 2 отсутствуют», — рассказал замруководителя ИнБЮМ по административно-хозяйственной деятельности Ярослав Андрончик.

Но позже представитель института разъяснил, что ремонт здания всё-таки планируется, но в рамках реконструкции проспекта и площади Нахимова. Соответствующие документы поданы в Правительство города, а также ИнБЮМ загрузил заявку на портал Минобрнауки РФ на получение финансирования.

В рамках программы Минобрнауки по капитальному ремонту объектов научных учреждений, проект планируют разработать в 2023 году. Стоимость только этих работ – 10 миллионов рублей. После одобрения заявки пройдёт ещё некоторое время на получение государственных средств. И только после этого станут известны реальные сроки реконструкции здания «Аквариума».