Когда в школах и детсадах Севастополя появятся рециркуляторы?

О том, что в учебных заведениях города необходимо установить рециркуляторы, в Правительстве Севастополя решили еще до начала учебного года.

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Планировалось, что к 1 сентября эти устройства для очистки воздуха появятся во всех школах. Однако к концу первой четверти многие школы так и не получили это оборудование.

В соцсетях севастопольские родители задают вопросы об отсутствии рециркуляторов Михаилу Развожаеву, в чатах обсуждают вариант «сброситься и самим купить».

Что отвечают в Департаменте образования города?

Рециркуляторы есть не везде, потому что чиновники просто не успели провести закупки в полном объеме.

Для того, чтобы обеспечить бактерицидными устройствами все школы, нужно было найти средства в бюджете. Для этого внесли изменения в госпрограмму, перераспределили деньги, полученные по соглашению с Москвой, согласовали эти изменения с правительством столицы.

В итоге извещение о проведении закупки разместили только 15 октября. В соответствии с документами, для школ Севастополя закупят более 2000 рециркуляторов, начальная цена контракта составляет более 27 миллионов рублей. Срок проведения аукциона — 27 октября. По условиям контракта, приборы должны поставить в школы Севастополя в течение месяца после заключения договора. Напомним, осенние каникулы начнутся, как и было запланировано ранее, 31 октября и продлятся до 8 ноября, решение о переносе и продлении пока не принималось.

Для детсадов тоже закупят бактерицидные устройства, на эти цели предусмотрено более 18 миллионов рублей. Информация об этом размещена в единой системе госзакупок 15 октября, срок поставки — так же в течение месяца после подписания контракта.

Кроме того, сотрудников дошкольных учреждений тоже протестируют на ковид. Об этом Департамент здравоохранения сообщил в соцсетях Михаила Развожаева.

Лариса Петренко