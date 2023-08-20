Когда ягод много, всегда готовлю заливной пирог на сметане. Такой нежный, что через 5 минут не остается и крошки

Ягодный пирог — это один из самых поздних пирогов, придуманных человечеством. Дело в том, что древние люди не видели надобности как-либо сочетать выпечку с клубникой, земляникой и прочими ягодами.

Однако, в позднем Средневековье люди задумались о том, как создавать на столах знати элитарные пироги. Таким образом было придумано много сладкой выпечки, которая остается актуальной и сейчас.

Ягодные пироги выпекались с сахаром, что делало их дорогим видом выпечки.

Мы хотим показать быстрый и недорогой способ приготовления заливного ягодного пирога.

Ингредиенты теста для ягодного пирога:

сливочное масло — 110 г;

сахар — 2 ст. л.;

яйцо — шт.;

мука — 150 г;

разрыхлитель — ч. л.

Ингредиенты для заливной начинки:

сахар — 150 г;

яйцо — 2 шт.;

сметана — 250 г;

мука — 2 ст. л.;

ягоды — 300 г.

Приготовление ягодного пирога:

Для приготовления муки соединяем мягкое сливочное масло и сахарный песок. Взбиваем компоненты венчиком до растворения сахара в масле. Разбиваем в сливочную смесь яйцо, перемешиваем до однородности.

Соединяем муку с разрыхлителем, частями просеиваем в сливочную смесь. Замешиваем тесто, выкладываем в форму для выпекания. Равномерно распределяем тесто по дну и стенкам формы.

Оставляем основу из теста в холодильнике на полчаса. В это время займемся приготовлением заливной начинки — нарезаем маленькими кусочками ягоды.

В отдельной миске взбиваем венчиком сахарный песок и яйца. Постепенно в смесь добавляем сметану. В полученную массу высыпаем муку, смешиваем.

На дно формы из теста выкладываем ягоды, заливаем их сметанной смесью. Выпекаем пирог при 180 градусах 30-35 минут.

Для данного пирога можно брать клубнику, малину и другие ягоды. Если добавляете смородину или кислые ягоды, то сахара стоит взять больше для заливки.