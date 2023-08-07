Описание приготовления:
Этот полезный напиток лучше всего готовить на ночь и дегустировать рано утром натощак. Так как льну необходимо время и жидкость, чтобы набухнуть и зажелировать коктейль.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Семечки / Семена льна Блюдо: Напитки / Коктейли
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 200 Миллилитров (0,5% жирности)
- Семена льна 1,5 Ст. ложки
- Соль 1 Щепотка (по желанию)
Количество порций 1
Калорийность
114 ккал
Калорийность
5 г
Белки
7 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Коктейль из кефира с семенами льна»
Подготовьте указанные ингредиенты.
Семена льна пересыпьте в емкость измельчителя или в чашу блендера. Также их можно измельчить в кофемолке в порошок, если у вас есть такая техника в наличии. Измельчите в течение 3-4 минут.
Влейте кефир любой жирности и добавьте щепотку соли. По желанию можете вместо нее всыпать немного сахара, если любите сладкие напитки. Еще раз отпюрируйте 1-2 минуты.
Перелейте коктейль в высокий стакан или чашку и остаьвте на 30-60 минут для набухания льна. После этого можно продегустировать напиток. Лучше всего готовить его вечером и утром пить.