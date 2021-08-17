Колеса для тележек в Киеве

Производство складского оборудования для хранения и перевозки грузов

Если необходимо перевозить различные грузы, а их параметры не позволяют использовать такую дорогостоящую технику как погрузчики, то используют ручные тележки. Как же правильно подбирается такое оборудование как такелажная тележка? Как правильно разобраться в большом количестве (в специализированных магазинах ассортимент достигает нескольких десятков единиц предлагаемой техники подобного типа? А для этого нужно знать:

Вид, размеры и вес груза. Условия эксплуатации. Поверхность пола склада. Требования к конструкции.

Тип тележки

Существуют складские тележки с четырьмя колесами. На них можно перемещать грузы весом до 1000 кг. Как правило, это разного размера мешки, коробки и ящики. Чаще всего, данная техника эксплуатируется на ровном полу. Она обеспечивает большие объемы перевозок на складах, базах, в магазинах и на предприятиях. Условия в которых эксплуатируется тележка влияют на ее конструкцию. Например, для транспортирования мелкого товара идеально подойдет тележка-платформа с бортами из сетки. Такое оборудование можно изготовить по индивидуальным чертежам. Чтобы перевозить легкие и компактные грузы используют двухколесные тележки с грузоподъемностью до 200 кг. Их удобно использовать для перевозки бытовой упакованной техники, коробки с книгами, ящики небольших габаритов. Такая техника отличается малыми размерами, небольшой платформой и мобильностью. Они особенно успешно работают в стесненном пространстве. Такелажные (с двумя колесами) тележка часто используются для перевозки бочек, баллонов с газом, упаковочных материалов. Тогда они обладают специальной конструкцией. Особое место тут занимают бытовые тележки. Они используются в быту или на даче и имеют грузоподъемность до 50 кг. Характеризуются небольшим весом, компактностью. Часто изготавливают их складывающимися.

Колеса

Так как тележка является транспортным средством, то главная роль в ее конструкции отводится колесам. Именно правильно подобранные эти элементы определяют надежность и позволяют работать в разных эксплуатационных условиях. Такие опоры позволяют с легкостью катить изделие, обеспечивают его мобильность. А самое главное – они обеспечивают нужную грузоподъемность и не разваливаются при эксплуатации. Для неровного пола нужно использовать колеса с большим диаметром и изготовленные из мягкого материала. Лучшее решение для плохого покрытия – это пневматические шины. Для того, чтобы уменьшить усилия, требующиеся для перевозки груза, лучше устанавливать колеса из полиамида. Колеса из полиуретана отличаются большой грузоподъемностью, мягким движением и низкой сопротивляемостью качению. Заказать и узнать больше про любые колеса для складской тележки вы можете на сайте maxwheel.com.ua.

Некоторые тонкости

Наибольший уровень мобильности и разворот на месте можно достичь, используя все четыре поворотные опоры. Если груз транспортируется на большое расстояние, то устанавливают две передние опоры поворотного типа, а задние – неповоротные.