Количество заразившихся COVID-19 в Крыму «перевалило» за четыре тысячи

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки зарегистрирован 81 случай COVID-19. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Севастополе за сутки COVID-19 подтвержден у 27 человек «29 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, один случай завозной из Украины», — написал он.

С начала года COVID-19 в Крыму заразились 4053 человека. Выздоровевших за весь период – 2561 человек.