Количество заразившихся COVID-19 в Крыму увеличилось на 107 человек

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

За сутки в Крыму заразились коронавирусом 107 человек. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму сообщили, сколько классов закрыты на карантин из-за COVID-19 «76 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 – при скрининге здорового населения», — уточнил он.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 5170 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3068 человек.