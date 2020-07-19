Коллектив Сакской районной больницы пополнился тремя специалистами благодаря нацпроекту

ГБУЗ РК «Сакская районная больница» повышает привлекательность трудоустройства и привлекает новые кадры. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.

По словам заместителя главного врача учреждения Анастасии Шустовой, работа по привлечению новых кадров ведется в том числе в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций республики Крым квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение».

Так, в июне 2020 года на работу в медицинскую организацию принят ряд специалистов: в центральную поликлинику врач-онколог и врач-травматолог, в стоматологическую поликлинику – врач-стоматолог. Всего в медицинской организации работают 220 специалистов с высшим медицинским образованием, 3 специалиста с высшим немедицинским образованием, 543 специалиста среднего звена и 229 сотрудников из числа младшего медицинского персонала.

Для 170 медицинских работников, проживающих в сельской местности, предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. 23 врача и 147 сотрудников из числа среднего медицинского персонала получают компенсацию расходов за оплату жилья, услуг за отопление и обеспечение электроэнергией.

18 медицинских работников первичного звена с высшим профильным образованием и 6 работников со средним профильным образованием в качестве дополнительной меры социальной поддержки получают ежемесячные выплаты из республиканского бюджета.

Кроме того, двое врачей Сакской районной больницы участвуют в программе «Земский доктор». Двум иногородним врачам, трудоустроенным в медицинской организации, в качестве меры дополнительной социальной поддержки возмещаются расходы за наем жилого помещения.