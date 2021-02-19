Коллектив севастопольского предприятия поедет сдавать нормы ГТО в Сочи

Коллектив севастопольского предприятия, который станет победителем фестиваля по сдаче норм ГТО среди трудящихся, получит путёвку в Сочи. Сотрудники коммерческих и государственных предприятий поучаствуют в соревнованиях, которые пройдут в Севастополе 28 марта. По итогам турнира команда-победитель представит город в финале состязаний.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, директор севастопольской спортивной школы №6, руководитель севастопольского центра тестирования ГТО: «Это уже как любят руководители своих подчинённых – они могут дать премиальные тем, кто выступает и сдаёт ГТО. У нас в прошлом году было пять таких предприятий – руководители приходили сами и говорили: «Я хочу своих сотрудников проверить на физподготовку».

Соревнования по сдаче норм ГТО в Севастополе уже начались. Запланированы следующие соревнования: 21 февраля – плавание, 27 февраля – стрельба из электронного оружия, 13 марта – турпоход, 20 и 27 марта – нормативы на стадионе.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, директор севастопольской спортивной школы №6, руководитель севастопольского центра тестирования ГТО: «В этом году исполняется 90 лет ГТО, поэтому мы все силы будем прилагать, чтобы вовлечь как можно больше людей к сдаче норм ГТО».

НАДЕЖДА СТУКАЛО, инструктор-методист севастопольского центра тестирования ГТО: «Дальше будет стрельба, потом туристический поход, и потом, когда уже будет тёплая погода, мы будем принимать бег и другие нормативы».

Как удалось провести соревнования в условиях ограничений в 2020 году? Сколько лет самому старшему и младшему севастопольцу, отважившимся сдавать нормы ГТО? Какие преимущества у тех, кто участвует в соревнованиях? Подробности – в новом выпуске программы «Актуальное интервью».