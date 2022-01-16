Колмар — лучший выбор для активных людей

Колмар — особенности и технологии

История бренда начинается в 1923-м году в городе Монца. Данный регион всегда славился своими войлочными изделиями, а в начале 20-го века этому материалу не было практичных альтернатив. Развиваясь из небольшого ателье фирма встретилась со множеством испытаний, однако даже после войны ей удалось быстро восстановиться. Был взят курс на выпуск зимней спортивной одежды. Этому еще и поспособствовало личное знакомство семьи Коломбо с крайне известным тогда лыжником — Дзено Коло.

Началось крайне плодотворное сотрудничество с различными профессиональными лыжниками. Главным прорывом стал выпуск особенных лыжных комбинезонов из специального нейлона и вставок из тюля. Такой костюм больше не парусил, и позволил развивать большую скорость. В нем ставились новые рекорды в дисциплине скоростного спуска.

Современный Колмар, это баланс между повседневностью и активным досугом. Вы запросто сможете подобрать себе тотал-лук на каждый день, и наслаждаться комфортом брендовых вещей. В этом и заключается главная особенность Colmar. Он практичный, стильный и продуманный до мелочей. Также продается фирменная обувь, которая станет отличным завершением образа или выгодно дополнит ваш устоявшийся кэжуал-гардероб. Не смотря на большой возраст фирма остается верна своим идеалам и постоянно развивается технологически. Она предложила индустрии немало полезных новшеств и изобретений. Даже простые на первый взгляд вещи могут на проверку оказаться довольно продвинутыми. Например, некоторые модели верхней одежды содержат специальный утеплитель, пропитанный влагоотталкивающим веществом а также усиленные слоем Teflon EcoElite.

Также некоторые лыжные куртки и брюки содержат смягчающие поролоновые вставки, чтобы защитить вас от травмирования и сделать езду более комфортной. Thermotec — одна из флагманских технологий Colmar, великолепно сохраняет тепло, при этом занимая небольшой объем и не сковывая движений. Meryl — очень легкая, прочная и дышащая ткань, которая способна защитить от ветра и влаги. Даже брендовый трикотаж необычный — для его изготовления используют гипоаллергенный материал Dryarn, который также отлично справляется с излишней влагой и сохраняет комфортный микроклимат. Приобрести продукцию официально в Украине предлагает мультибрендовый интернет-бутик Saks’85. Здесь можно заказать все вещи с быстрой доставкой в ближайшее почтовое отделение и оплатить покупки после осмотра или на сайте со скидкой.