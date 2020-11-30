Колоноскопия в Москве

Эндоскопы и их роль в современной медицине

Людям, страдающим расстройствами органами пищеварения, с диареями, запорами или с онкологическими образованиями в прямой кишке, или с воспалениями различных органов отдела кишечника необходима помощь хорошего врача-проктолога.

Работы, проводимые врачом проктологом

Диагностика заболевания. Лечение и профилактика заболеваний не только нижних отделов кишечника, но и толстой кишки.

При каких симптомах нужно обращаться к врачу

Любое лечение пройдет успешней и быстрей, если обращаться за помощью при первых признаках. Записываться на прием к проктологу нужно:

Когда постоянно боли в животе. Когда боли при опорожнении кишечника. Когда кал поменял цвет и стал черным.

Кроме того следует обратить внимание на свое здоровье и тем людям, у которых повышено газообразование в кишечнике, или когда прямая кишка уже выпадает. Не надо оттягивать посещение врача при имеющихся геморроидальных узлах в области заднего прохода или язвенных поражениях ануса. Важно знать, что если кал окрашен в темный цвет или точнее в черный, это вызвано внутренними кровотечениями. Это главные симптомы того, что лечение необходимо и тянуть с недугом нельзя. Также болезнь кишечника может быть выражена и наличием либо гноя, либо слизи в кале. Порой опорожнение происходит с кровью. Первым симптомом может и то, что вывод газов в кишечнике не только много, но их вывод происходит с болями и спазмами в животе. Даже если есть ощущение, что опорожнение кишечника происходит не полностью, и есть чувство, что в заднем проходе имеется инородное тело, а перианальные складки воспалены уже необходимо лечение.

Виды обследований

К каждому пациенту всегда будет подобран свой путь лечения. Как правило, заболевания подобного характера не удобно обсуждать с посторонними людьми и поэтому в основном люди обращаются за помощью уже тогда, когда болезнь прогрессирует, когда лечить ее уже не просто. Это не правильно. Вовремя обратившись можно быстро поправить здоровье.

Клиники представляют возможности пройти тщательное обследование всего кишечника. Это такие виды обследования, как: эндоскопия, колоноскопия (важно использовать качественное оборудование для колоноскопии), ректороманоскопия, ирригоскопия и другие. Записаться на колоноскопию в Москве вы можете тут https://gastrojenterologija.klinika-abc.ru/kolonoskopiya-tsena.html.

Любое обследование начинается с лабораторных. Пациенту в первую очередь назначают сдачу анализов, в данном случае это анализ кала и материл для биопсии. Он берется тут же при диагностическом осмотре.

Кишечник человека один из главных органов человека и все вышеперечисленные симптомы указывают на то, что с ним не все в порядке и нужно проблему решать немедленно. Поэтому не следует стесняться своей проблемы, а лучше решать ее с опытным специалистом.