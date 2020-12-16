Команда из Крыма взяла «серебро» в Высшей лиге КВН 2020 года

Команда КФУ «Полуостров» стала вице-чемпионом Высшей лини КВН 2020. Финальная игра прошла 15 декабря, передает пресс-служба университета.

В КФУ продлевают максимально бесконтактный режим обучения до конца семестра Как отмечает автор и директор команды КФУ «Полуостров» Александр Гончаров, результат был желанным, но неожиданным.

«Я очень доволен, поскольку в этом году наша команда добилась максимального результата, который был возможен. В любом из конкурсов ребята были лидерами: в Кубке мэра Москвы получен Кубок, на «Голосящем КиВиНе» взят «КиВиН», а теперь – и «серебро» в Высшей лиге. Большего, наверное, и желать нельзя», – отметил проректор по развитию приоритетных проектов КФУ, куратор команды Сергей Додонов.