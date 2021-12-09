Команда КФУ выиграла миллион в конкурсе «Цифровой прорыв»

Команда Крымского федерального университета заняла первое место в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в номинации «Hyber AdTech». Победители получат денежный приз в размере миллиона рублей, передает пресс-служба вуза.

Историки КФУ выиграли грант на исследование фортификации Мангупа Команда представила программное решение для определения цифрового портрета аудитории в мобильной среде для компании Hyper AdTech – одной из крупнейших платформ на российском рынке, обеспечивающей размещение видеорекламы в мобильной среде.

«Сегодня мы наблюдаем тенденцию, что конфиденциальность данных пользователей лежит в основе любого сервиса и продукта, поэтому важно максимально точно идентифицировать аудиторию при малом объёме описывающих данных. Мы разработали продукт, позволяющий определять профили аудитории в мобильной среде, что обеспечит максимально точное попадание рекламы в социально-демографический профиль аудитории (пол и возраст, интересы и особенности поведения), при этом сохраняя приватность пользователей», – рассказал инженер-программист Крымского федерального университета Даниил Бурдин.