Комелов оспорит в суде решение избиркома об отказе в регистрации кандидатом в депутаты

Пятница, 31-е июля – стал завершающим днём регистрации кандидатов для участия в дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя по мажоритарному округу №2. В Гагаринском районе удостоверения кандидатов получили семь человек.

НАТАЛЬЯ РЯСНЯНСКАЯ, председатель территориальной избирательной комиссии Гагаринского района: «Всего было подано девять заявлений – уведомлений о желании баллотироваться. Двум отказано, семь кандидатов получили удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты».

В регистрации отказали кандидату Ивану Комелову, главе севастопольского отделения непарламентской партии «Родина». Для участия в выборах он представил в избирательную комиссию 1255 подписей жителей своего округа. Комиссия территориальной избирательной комиссии признала 1145 подписей недействительными, ссылаясь на федеральное законодательство.

«В нарушение требований пункта 11 статьи 37 Федерального закона №67 фамилия, имя, отчество избирателя указаны не собственноручно».

Иван Комелов обратился с иском в Севастопольский городской суд, чтобы оспорить решение избирательной комиссии об отказе регистрировать его в качестве кандидата в депутаты. Политик объяснил, что ситуация вызвана противоречием в федеральном и региональном законодательстве. Избирком отказал, ссылаясь на изменения Федерального закона №67, которые были приняты в мае 2020 года. При этом статус довыборов предполагает организацию выборного процесса согласно тем законам, которые действовали на момент основных выборов, отметил Иван Комелов. Сбор подписей проходил в полном соответствии с Законом Севастополя №4 «О выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя», заверил он.

Иван Комелов, председатель Севастопольского отделения партии «Родина»: «И проверку подписей, и сбор подписей мы проводили как раз согласно четвёртому закону города Севастополя. Именно поэтому сейчас, принимая на руки решение комиссии об отказе в регистрации, уже сейчас нами будет подан иск в городской суд об обжаловании решения, потому что с нашей точки зрения оно несостоятельно и предвзято».

Политические коллеги не имели отношения к отказу избирательной комиссии, считает Иван Комелов.

Иван Комелов, председатель Севастопольского отделения партии «Родина»: «Тот случай, когда, по всей видимости, к этому решению не имели никакого отношения мои политические коллеги, а, скорее, это решение Севастопольской городской избирательной комиссии и избирательной комиссии Гагаринского района, у которых сложилось ко мне предвзятое отношение ещё с прошлых выборов, и это, скорее, некий конфликт интересов. Хотя, повторю, все подписи были собраны согласно действующему законодательству – мы будем на этом настаивать, и будем отстаивать свою позицию в городском суде».

Срок рассмотрения иска регламентирован – заседание суда состоится в течение пяти дней после подачи заявления.