Комфортный трансфер

С 10 июля в Крым можно добраться по единому билету, используя его для комбинированной поездки на самолете, поезде и автобусе.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

По единому билету можно прибыть в Ялту, Феодосию, Судак и Алушту. Автобусы забирают пассажиров на вокзале Краснодара, а также в Анапе на вокзале и в аэропорту «Витязево». В зависимости от маршрута автобусная часть трансфера будет стоить от 770 до 1580 рублей. То есть, помимо прямых авиа- и железнодорожных маршрутов сейчас можно выбрать и комфортные с пересадкой — и только с одним билетом в руках.

В «Единой транспортной дирекции подчеркивают», что единый билет — это не просто трансфер, а комплексная услуга с информационной поддержкой. «Пассажир приобретает ряд преимуществ: это и максимально удобная стыковка между рейсами — сокращение времени, расстояния и количества пересадок; возможность бесплатно провезти с собой ребенка до пяти лет по автобусной части билета; возможность удаленного оформления проездного документа, единоразовая оплата всего маршрута; гарантированность перевозки по всему пути следования и обеспечение круглосуточного сопровождения пассажиров», — говорят в ЕТД.

Контакты

Информация о едином билете — как купить онлайн и через кассы, тарифы и подробное расписание — на сайте ЕТД: http://transdir.ru.

«Горячая линия» для вопросов о едином билете: 8 (800) 250-18-04.