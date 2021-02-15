Коммунальщики и дорожники рассказали о проделанной работе в заморозки

Коммунальные и дорожные службы Севастополя усиленно работали во время заморозков и снегопада на минувших выходных. Об этом на аппаратном совещании в Правительстве города в понедельник отчитались главы профильных ведомств.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Выходили на работу у нас в парках и скверах 227 человек – это порядка 40 единиц техники были в режиме повышенной готовности, 17 единиц работало в постоянном режиме. Было истрачено у нас порядка 120 тонн противогололёдной смеси и порядка 80 элементов инструментов, которые применяли при ликвидации последствия наледи и уборки снега».

По словам главы Горхоза Евгения Горлова, в режиме повышенной готовности также находились специалисты и техника «Водоканала», «Севтеплоэнерго», ГУП и ПАО «Севастопольгаз» и других коммунальных предприятий города. О работе на дорогах Севастополя рассказал глава Департамента транспорта Павел Иено.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «С 12 по 14 февраля Севавтодором обработано порядка 622 километров дорог. Было задействовано по зимнему содержанию 22 единицы техники, 13 комбинированных машин, 2 погрузчика, 5 «Газелей» с бригадами отдела безопасности дорожного движения обрабатывали остановочные павильоны, заездные карманы. Всего по город обработано более 650 таких посадочных площадок на остановках общественного транспорта».

По словам чиновника, во время обработки дорог было использовано около 1200 тон противогололёдной смеси, особое внимание уделялось загородным автомагистралям. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил профильным ведомствам очистить дороги и тротуары от соли и песка, как наступит потепление.