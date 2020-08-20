Коммунальщики выполнили ямочный ремонт на некоторых симферопольских улицах

В Симферополе работники МБУ «Город» провели ямочный ремонт и отремонтировали тротуар из плитки, передает пресс-служба горадминистрации.

В Крыму проектируют юго-восточный обход Симферополя в сторону ЮБК «За неделю силами сотрудников МБУ «Город» был выполнен ямочный ремонт тротуаров горячим асфальтом на улицах Лермонтова и Генерала Родионова, а также ремонт тротуара из плитки на улицах Павленко и Залесская», – рассказал начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров.

Он добавил, что специалисты предприятия также продолжают наносить дорожную разметку на улицах города.