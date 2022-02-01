Компанию-строителя очистных в Карантинной бухте обвиняют в невыплатах субподрядчику

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Московскую компанию «СоюзДонСтрой», которая строит очистные сооружения в районе Карантинной бухты Севастополя за 5 миллиардов рублей, обвиняют в невыплатах субподрядчику по другому контракту и в многомиллионом нарушении патентов. Вся эта история развернулась в Новосибирске – о ней подробно пишет городской портал «Тайга.инфо».

Дело фактически дошло до силовых методов – 1 февраля местный субподрядчик заблокировал выезд техники «Союздонстроя» со стройплощадки четвертого моста через Обь. Его требование – рассчитаться за выполненные работы. На место происшествия вызвали полицию.

Фото: общественник Владимир Кириллов / Facebook



Субподрядчик сообщил, что с ним обещали рассчитаться в понедельник, 31 января. При этом, выезд техники с объекта начался ещё накануне в субботу.

«В понедельник ничего не было. Сегодня они решили вывезти остатки техники, я заблокировал проезд. Ничего не хотят говорить про деньги, идут на конфликт, сказали, что вызвали полицию. Денег мне должны много, будем ждать», — рассказал он изданию.

Со строительством этого платного моста связан ещё один скандал, о котором писали СМИ Новосибирска. Причем эта особенность в работе подрядчика должна заинтересовать и обеспокоить заказчика – Единую дирекцию капитального строительства Севастополя – которая доверила «СоюзДонСтрою» выполнять три серьезных контракта.

«Тайга.инфо» сообщала, что новая труба, уложенная для коллектора на ;площади Труда в рамках строительства четвертого моста через Обь, просела на 90 см. Более того – у депутата горсовета Александра Бурмистрова есть серьезные обвинения по этому поводу, которые он озвучил на одной из сессий ещё в мае 2021 года.

«Эта турецкая труба, предположительно, контрафактная, с рыночной ценой в несколько раз меньше предусмотренной по проекту, дала просадку на 90 см. Пропускная способность коллектора снизится кардинально, площадь Труда и дальше будет топить, как и сейчас, еще десятилетия», – заявил Бурмистров.

Депутат провел целое расследование. Он утверждает, что в проекте должны были использоваться немецкие трубы для коллектора HOBAS, произведенные методом центробежного литья. По словам Бурмистрова, в итоге была использована турецкая труба, сделанная методом непрерывной намотки.

Как выяснилось, патент на эту технологию находится у российской компании под названием «Новые трубные технологии». Теперь через Арбитражный суд Москвы она добивается компенсации в размере 20 миллионов рублей за нарушение исключительных прав. Более того – предприятие настаивает, что привезенная трубная продукция – контрафактная и подлежит уничтожению.

В ходе расследования, депутат горсовета пришел к выводу, что из-за замены трубы экономия при работах могла составить до 0,5 млрд рублей. Как пишет «Тайга.Инфо», замдиректора концессионера не смог ответить, куда ушли деньги. А как сообщает депутат Бурмистров в своем Инстаграме, просадка дождевого коллектора парализовало строительство развязки и вызвало пробки, при этом проектного решения, как все исправить, до сих пор нет.

Нам удалось обнаружить целых три дорогостоящих контракта, которые власти города заключили с «Союздонстроем» за прошлый год: очистные сооружения в Карантинной бухте за 5 миллиардов, канализование улицы Декабристов за 21 миллион и строительство Мартыновского коллектора за 495 миллионов рублей.

Источник: Rusprofile

Причем, интересно, как компании будут финансировать самые высокооплачиваемые работы в Карантинной бухте. Судя по данным с сайта госзакупок, работы должны были начаться с 1 января 2022 года. Первый этап оценен примерно в 154 миллиона рублей, из них 90% полагаются в качестве аванса. Второй этап, к которому компания должна будет приступить в сентябре следующего года, оценен в 4,9 миллирада, и тут тоже полагается 90% авансом.

В двух других контрактах авансы более скромные — по 50%.

В общей сложности сейчас предприятие «Союздонстрой» участвует в качестве ответчика в 10 судебных делах. Такой вывод можно сделать из данных, опубликованных в открытых источниках. Причем 6 дел связаны с ненадлежащим исполнением договоров подряда.

Источник: Rusprofile

Источник: Rusprofile

Столкнется ли Севастополь с проблемами, из-за которых уже достаточно продолжительное время страдает Новосибирск, покажет время.