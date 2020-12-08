Компенсацию за съём жилья для севастопольских таможенников могут увеличить

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Сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, а также судебные приставы нашего города смогут рассчитывать на увеличение компенсаций за съём жилья. Соответствующие изменения в постановление Правительства Российской Федерации №894 разрабатывает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

8 декабря прошло рабочее совещание с главами местных управлений МЧС России, Федеральной службы судебных приставов и региональной таможни. В действующем постановлении для служащих городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга – предусмотрена компенсация за съём жилья в размере 15 тысяч рублей. Наш город не вошёл в этот перечень, поэтому возмещение средств значительно меньше.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Севастополь не вошёл в этом постановлении в число городов федерального значения, не перечислен там. Мы относимся к другим крупным городам. Соответственно, поднаём жилья – это только 3600 рублей. Естественно, мы знаем, сколько у нас стоит один квадратный метр аренды жилья. Совершенно очевидно, что таких средств не хватает. А значит это косвенно влияет на текучесть кадров».

Совещание по вопросу внесения изменений в действующее постановление российского Кабинета министров запланировано в Совете Федерации на начало февраля. Тогда Екатерина Алтабаева представит в верхней палате парламента аргументы в пользу включения Севастополя в перечень городов федерального значения в существующем законопроекте. Это позволит увеличить выплаты за поднаём жилья, а следовательно – придаст дополнительный стимул сотрудникам.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Та динамика, которая у нас существует по росту цен за арендованное жильё, и количество жителей Севастополя увеличивается – это тоже серьёзный аргумент, который говорит в пользу того, что необходимы изменения в постановление Правительства».