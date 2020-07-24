Компенсировать траты на отдых в Севастополе начнут в октябре

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В Правительстве Севастополя уточнили, когда россиянам начнут компенсировать расходы на отдых в городе-герое. По словам вице-губернатора Марии Литовко, возместить траты на отпуск на Черноморских курортах можно будет с 1 октября.

— Тем, кто посещает курорты отечественные: Севастополь участвует в этой программе?

— Участвует, но с 1 октября. Краснодарский край, Крым и Севастополь вступают в эту программу с 1 октября.

— То есть считается, что в высокий сезон никакого стимулирования не нужно?

— Именно так.

Напомним, в среду председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что федеральный бюджет компенсирует затраты на приобретение туров отдыхающим, которые выберут для отпуска в 2020 году регионы страны. Сумма компенсаций составит от 5 до 15 тысяч рублей.