Описание приготовления:
Красная черемуха намного крупнее и сочнее чем ее родственница, но имеет менее вяжущие свойства. Вишня и черемуха прекрасно дополняют друг друга, а лимонная кислота усилит цвет и является консервантом.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Черемуха Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Вишня 200 Грамм
- Черемуха 200 Грамм (красная)
- Сахар 1 Стакан
- Вода 2 Литра
- Лимонная кислота 1/2 Чайных ложки
Количество порций 1
Калорийность
132 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот из черемухи и вишни на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из черемухи и вишни на зиму. Ягоды переберите и сполосните.
Ягоды черемухи снимите с веточек и выложите в горячую стерилизованную банку.
Ягоды вишни добавьте к черемухе.
Залейте банки с ягодами кипящей водой и накройте сверху крышкой. Оставьте все на 10 минут.
Слейте жидкость с банки в кастрюлю, всыпьте сахар и лимонную кислоту. Доведите все до кипения и варите в течение 2 минут.
Влейте сахарный сироп обратно в банку и плотно закатайте крышкой. Укутайте компот до полного остывания.
Хороших заготовок!