Компот из черемухи и вишни на зиму

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Описание приготовления:

Красная черемуха намного крупнее и сочнее чем ее родственница, но имеет менее вяжущие свойства. Вишня и черемуха прекрасно дополняют друг друга, а лимонная кислота усилит цвет и является консервантом.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Черемуха Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

  • Вишня 200 Грамм
  • Черемуха 200 Грамм (красная)
  • Сахар 1 Стакан
  • Вода 2 Литра
  • Лимонная кислота 1/2 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

132 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из черемухи и вишни на зиму»

Компот из черемухи и вишни на зиму

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из черемухи и вишни на зиму. Ягоды переберите и сполосните.

Компот из черемухи и вишни на зиму

Ягоды черемухи снимите с веточек и выложите в горячую стерилизованную банку.

Компот из черемухи и вишни на зиму

Ягоды вишни добавьте к черемухе.

Компот из черемухи и вишни на зиму

Залейте банки с ягодами кипящей водой и накройте сверху крышкой. Оставьте все на 10 минут.

Компот из черемухи и вишни на зиму

Слейте жидкость с банки в кастрюлю, всыпьте сахар и лимонную кислоту. Доведите все до кипения и варите в течение 2 минут.

Компот из черемухи и вишни на зиму

Влейте сахарный сироп обратно в банку и плотно закатайте крышкой. Укутайте компот до полного остывания.

Компот из черемухи и вишни на зиму

Хороших заготовок!

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