Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот из желтой сливы. Количество сахара подбирайте под себя, сливы лучше брать более плотные и твердые. Дополнительно для аромата можно добавить палочку корицы или веточку мяты, если любите. Компот отлично будет храниться всю зиму в прохладном месте.

Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Сахар 150 Грамм

Слива желтая 150-200 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

195 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из жёлтой сливы на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Сливу помойте, обсушите.

Переложите в чистую стерилизованную банку.

Влейте горячую воду. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут.

Слейте горячую воду в ковшик, добавьте сахар. Доведите до кипения и проварите до растворения сахара.

Влейте сахарный сироп обратно в банку.

Герметично закройте банку и укутайте в кухонное полотенце. Оставьте так до полного остывания.

После компот можно убрать в прохладное и тёмное место на хранение.