Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот из желтой сливы. Количество сахара подбирайте под себя, сливы лучше брать более плотные и твердые. Дополнительно для аромата можно добавить палочку корицы или веточку мяты, если любите. Компот отлично будет храниться всю зиму в прохладном месте.
Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Сахар 150 Грамм
- Слива желтая 150-200 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
195 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
48 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот из жёлтой сливы на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Сливу помойте, обсушите.
Переложите в чистую стерилизованную банку.
Влейте горячую воду. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут.
Слейте горячую воду в ковшик, добавьте сахар. Доведите до кипения и проварите до растворения сахара.
Влейте сахарный сироп обратно в банку.
Герметично закройте банку и укутайте в кухонное полотенце. Оставьте так до полного остывания.
После компот можно убрать в прохладное и тёмное место на хранение.