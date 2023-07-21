Компот из жёлтой сливы на зиму

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот из желтой сливы. Количество сахара подбирайте под себя, сливы лучше брать более плотные и твердые. Дополнительно для аромата можно добавить палочку корицы или веточку мяты, если любите. Компот отлично будет храниться всю зиму в прохладном месте.
Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 1 Литр
  • Сахар 150 Грамм
  • Слива желтая 150-200 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

195 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из жёлтой сливы на зиму»

Компот из жёлтой сливы на зиму

Подготовьте все ингредиенты.

Компот из жёлтой сливы на зиму

Сливу помойте, обсушите.

Компот из жёлтой сливы на зиму

Переложите в чистую стерилизованную банку.

Компот из жёлтой сливы на зиму

Влейте горячую воду. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут.

Компот из жёлтой сливы на зиму

Слейте горячую воду в ковшик, добавьте сахар. Доведите до кипения и проварите до растворения сахара.

Компот из жёлтой сливы на зиму

Влейте сахарный сироп обратно в банку.

Компот из жёлтой сливы на зиму

Герметично закройте банку и укутайте в кухонное полотенце. Оставьте так до полного остывания.

Компот из жёлтой сливы на зиму

После компот можно убрать в прохладное и тёмное место на хранение.

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