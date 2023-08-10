Можно целый год наслаждаться домашним ананасовым соком, не покупая при этом достаточно дорогой экзотический фрукт. Приготовив ароматный компот из кабачков и алычи, вы избавитесь от такой потребности. Ведь данная заготовка на вкус словно настоящий сок из ананасов. Кто бы только мог подумать!

Нужно отметить, что в рецепте указано необходимое количество ингредиентов, чтобы закрыть 2 трехлитровые банки изумительно вкусного напитка. Но мы советуем закатывать намного больше компота. С учетом того, что этот фантастический напиток обожают и взрослые, и дети, даже 20 банок может оказаться мало.

Как закрыть на зиму компот из кабачков и алычи

Вы можете придать кабачкам форму настоящих ананасов, вырезав из них кружочки. Затем останется лишь удалить серединку. С этой задачей прекрасно справится даже колпачок от маркера. Но при желании кабачок можно просто нарезать небольшими кусочками.

Ингредиенты

Кабачок600 г Алыча600 г Сахар500 г Вода по вкусу

Приготовление

Очищаем молодой кабачок. Удаляем плодоножку. Нарезаем его кружочками толщиной до 5 мм. Вырезаем из них серединку, делая небольшие дырочки.Тщательно промываем алычу. Помещаем ее на дно стерилизованных банок. Потом укладываем подготовленный кабачок. Вливаем в банки кипящую воду. Прикрываем крышками. Оставляем при комнатной температуре на 30–40 минут.Сливаем воду в кастрюлю. Добавляем сахар. Тщательно перемешиваем. Отправляем кастрюлю на огонь. После закипания провариваем ее содержимое в течение 5 минут, активно помешивая.Заливаем алычу и кабачки кипящей сладкой водой. Закатываем банки. Оставляем их на кухне до полного остывания.

Хранить компот из кабачков и алычи стоит в прохладном темном месте. Он отлично стоит на протяжении всего года. Кстати, приступать к дегустации такого напитка, вкус которого уж очень сильно напоминает ананасовый сок, можно уже через месяц после приготовления. В предыдущем материале мы рассказывали, как закрыть невероятно ароматный компот из свежих яблок. Этот рецепт не предполагает использование кастрюли, так как фрукты не придется варить. Готовится напиток прямо в банках. Узнайте больше об этой интересной турецкой технологии, благодаря которой яблочный компот выходит сказочно вкусным.