Описание приготовления:
Клубника «Виктория» — старинный сорт, завезенный в Россию еще Петром I и называлась, изначально, «Британская королева». В отличие от обычной клубники она имеет не такие крупные, округлые ягоды или удлиненно конические. В полной зрелости имеют вишневый цвет и яркий земляничный аромат, чего нет у других сортов. Поэтому компот имеет вкус и клубники и земляники одновременно. Из клубники «Виктория» получаются очень вкусные заготовки на зиму.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Напитки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Вода 2 Литра
- Сахар 150 Грамм
- Клубника 200 Грамм (сорт "Виктория")
Количество порций 6
Калорийность
194 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот из клубники "Виктория"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из клубники "Виктория".
Ягоды переберите, тщательно вымойте, удалите хвостики и выложите в кастрюлю.
Налейте к ягодам воду и доведите до кипения на среднем огне. Всыпьте в компот сахар, доведите до кипения и снимите с огня. Закройте кастрюлю крышкой и дайте настояться компоту до остывания.
Компот из клубники "Виктория" готов!