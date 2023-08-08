Компот из клубники «Виктория»

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Описание приготовления:

Клубника «Виктория» — старинный сорт, завезенный в Россию еще Петром I и называлась, изначально, «Британская королева». В отличие от обычной клубники она имеет не такие крупные, округлые ягоды или удлиненно конические. В полной зрелости имеют вишневый цвет и яркий земляничный аромат, чего нет у других сортов. Поэтому компот имеет вкус и клубники и земляники одновременно. Из клубники «Виктория» получаются очень вкусные заготовки на зиму.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Напитки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 2 Литра
  • Сахар 150 Грамм
  • Клубника 200 Грамм (сорт "Виктория")

Количество порций 6

Калорийность

194 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из клубники "Виктория"»

Компот из клубники "Виктория"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из клубники "Виктория".

Компот из клубники "Виктория"

Ягоды переберите, тщательно вымойте, удалите хвостики и выложите в кастрюлю.

Компот из клубники "Виктория"

Налейте к ягодам воду и доведите до кипения на среднем огне. Всыпьте в компот сахар, доведите до кипения и снимите с огня. Закройте кастрюлю крышкой и дайте настояться компоту до остывания.

Компот из клубники "Виктория"

Компот из клубники "Виктория" готов!

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