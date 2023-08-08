Описание приготовления:

Клубника «Виктория» — старинный сорт, завезенный в Россию еще Петром I и называлась, изначально, «Британская королева». В отличие от обычной клубники она имеет не такие крупные, округлые ягоды или удлиненно конические. В полной зрелости имеют вишневый цвет и яркий земляничный аромат, чего нет у других сортов. Поэтому компот имеет вкус и клубники и земляники одновременно. Из клубники «Виктория» получаются очень вкусные заготовки на зиму.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Напитки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Вода 2 Литра

Сахар 150 Грамм

Клубника 200 Грамм (сорт "Виктория")

Количество порций 6

Калорийность

194 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из клубники "Виктория"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из клубники "Виктория".

Ягоды переберите, тщательно вымойте, удалите хвостики и выложите в кастрюлю.

Налейте к ягодам воду и доведите до кипения на среднем огне. Всыпьте в компот сахар, доведите до кипения и снимите с огня. Закройте кастрюлю крышкой и дайте настояться компоту до остывания.

Компот из клубники "Виктория" готов!