Описание приготовления:
Ягоды костяники очень нежные и полны сока, поэтому не переносят длительной перевозки. Но в них очень много витаминов и полезных веществ. Хранится компот и в сухом подвале и при комнатной температуре в квартире. Если сделаете более сладкий вариант, его можно будет разбавлять водой.
Основной ингредиент: Ягоды Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Костяника 300 Грамм
- Сахар 300 Грамм
- Вода 1.5 Литра
Количество порций 1
Калорийность
222 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
54 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот из костяники на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из костяники на зиму.
Ягоды отделите от плодоножки, сполосните и выложите в стерилизованную банку.
Добавьте в банку 100 грамм сахара.
Доведите воду до кипения и залейте банку с ягодами до самого верха. Прикройте поверх прокипяченной крышкой и дайте постоять 15 минут.
Слейте жидкость в кастрюлю.
Всыпьте в кастрюлю сахар и доведите до кипения. Варите в течение 2 минут.
Залейте кипящим сиропом банку с ягодами, плотно закройте и переверните вверх дном. Укутайте компот до полного остывания и уберите на хранение.
Хороших заготовок!