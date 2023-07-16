Описание приготовления:

Ягоды костяники очень нежные и полны сока, поэтому не переносят длительной перевозки. Но в них очень много витаминов и полезных веществ. Хранится компот и в сухом подвале и при комнатной температуре в квартире. Если сделаете более сладкий вариант, его можно будет разбавлять водой.

Основной ингредиент: Ягоды Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Костяника 300 Грамм

Сахар 300 Грамм

Вода 1.5 Литра

Количество порций 1

Калорийность

222 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

54 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из костяники на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из костяники на зиму.

Ягоды отделите от плодоножки, сполосните и выложите в стерилизованную банку.

Добавьте в банку 100 грамм сахара.

Доведите воду до кипения и залейте банку с ягодами до самого верха. Прикройте поверх прокипяченной крышкой и дайте постоять 15 минут.

Слейте жидкость в кастрюлю.

Всыпьте в кастрюлю сахар и доведите до кипения. Варите в течение 2 минут.

Залейте кипящим сиропом банку с ягодами, плотно закройте и переверните вверх дном. Укутайте компот до полного остывания и уберите на хранение.

Хороших заготовок!