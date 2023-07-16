Компот из костяники на зиму

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Описание приготовления:

Ягоды костяники очень нежные и полны сока, поэтому не переносят длительной перевозки. Но в них очень много витаминов и полезных веществ. Хранится компот и в сухом подвале и при комнатной температуре в квартире. Если сделаете более сладкий вариант, его можно будет разбавлять водой.
Основной ингредиент: Ягоды Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

  • Костяника 300 Грамм
  • Сахар 300 Грамм
  • Вода 1.5 Литра

Количество порций 1

Калорийность

222 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

54 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из костяники на зиму»

Компот из костяники на зиму

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из костяники на зиму.

Компот из костяники на зиму

Ягоды отделите от плодоножки, сполосните и выложите в стерилизованную банку.

Компот из костяники на зиму

Добавьте в банку 100 грамм сахара.

Компот из костяники на зиму

Доведите воду до кипения и залейте банку с ягодами до самого верха. Прикройте поверх прокипяченной крышкой и дайте постоять 15 минут.

Компот из костяники на зиму

Слейте жидкость в кастрюлю.

Компот из костяники на зиму

Всыпьте в кастрюлю сахар и доведите до кипения. Варите в течение 2 минут.

Компот из костяники на зиму

Залейте кипящим сиропом банку с ягодами, плотно закройте и переверните вверх дном. Укутайте компот до полного остывания и уберите на хранение.

Компот из костяники на зиму

Хороших заготовок!

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