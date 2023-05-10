Компот из крыжовника в 3 литровых банках на зиму

Компот из крыжовника в 3-х литровых банках на зиму – это очень вкусный, ароматный напиток с приятной сладостью. Он прекрасно заменит магазинные питьевые продукты в любое время года. Для заготовки попробуйте нашу проверенную подборку из шести разных аппетитных рецептов с пошаговыми фотографиями.
Компот из крыжовника на 3 литровую банку на зиму
Компот из крыжовника на 3-х литровую банку на зиму несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Готовый напиток будет радовать вас в любое время года. Его можно подавать с десертами или пить просто так.
Ингредиенты –+3 л.
- Крыжовник 1 кг
- Сахар-песок 200 гр.
- Вода 2.5 л.
Шаги 120 мин.
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Чтобы приготовить компот из крыжовника на зиму на 3-х литровую банку без стерилизации, отмеряем необходимое количество ягод и перебираем их.
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Стерилизуем банку с крышкой. В кастрюле кипятим воду.
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Ягоды крыжовника хорошенько промываем под водой.
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Выкладываем ягоды на дно стерилизованной банки.
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Дважды заливаем ягоды кипятком, настаиваем по 15-20 минут и сливаем воду в кастрюлю.
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Во второй раз дополняем воду сахаром. Кипятим до растворения сухого ингредиента и снова вливаем ягоды. Закрываем крышкой и даем полностью остыть.
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Компот из крыжовника на 3-х литровую банку на зиму готов. Уносите на хранение в прохладное место.
Компот Мохито из крыжовника с мятой и лимоном
Компот Мохито из крыжовника с мятой и лимоном – это очень вкусный и ароматный напиток, который идеально освежает и утоляет жажду. Готовый продукт порадует своим интересным вкусом и полезными свойствами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
На 3-х литровую банку:
- Крыжовник – 350 гр.
- Сахар – 1 ст.
- Лимон – 2 ломтика.
- Мята – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления компота Мохито из крыжовника с мятой и лимоном. Крыжовник перебираем и промываем под водой.
Шаг 2. Стерилизуем банку. Выкладываем сюда ягоды, дольки лимона и мяту.
Шаг 3. Заливаем банку крутым кипятком, прикрываем крышкой и настаиваем около 15-20 минут.
Шаг 4. Сливаем воду в кастрюлю.
Шаг 5. Дополняем ее сахаром и кипятим на плите. Размешиваем, чтобы сухой ингредиент растворился.
Шаг 6. Заливаем содержимое сиропом. Закрываем крышкой, переворачиваем, укутываем в одеяло и даем медленно остыть.
Шаг 7. Компот Мохито из крыжовника с мятой и лимоном готов. Уносите на хранение в прохладное место.
Компот из крыжовника с апельсином на 3 литра
Компот из крыжовника с апельсином на 3 литра выходит невероятно ароматным и ярким по вкусу. Такой напиток можно пить просто так, подавать с выпечкой и другими любимыми десертами. Для заготовки компота на длительное хранение используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
На 3-х литровую банку:
- Крыжовник – 300 гр.
- Апельсин – 150 гр.
- Сахар – 400 гр.
- Вода – 2,7 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления компота из крыжовника с апельсином перебираем ягоды и промываем их под водой.
Шаг 2. Апельсин промываем и режем на дольки. Удаляем косточки, кожуру оставляем.
Шаг 3. Промываем банку с содой или моющим средством. После стерилизуем емкость любым удобным способом. Можно подержать над паром. Крышки кипятим пару минут.
Шаг 4. На дно банки выкладываем крыжовник и ломтики апельсина. Посыпаем продукты сахаром.
Шаг 5. Заливаем содержимое банки крутым кипятком.
Шаг 6. Закатываем крышкой и даем полностью остыть при комнатной температуре.
Шаг 7. Компот из крыжовника с апельсином на 3 литра готов. Убирайте на хранение в прохладное место.
Компот из крыжовника с черной смородиной в 3 литровых банках
Компот из крыжовника с черной смородиной в 3-х литровых банках – это очень вкусный напиток, который идеально подходит для длительного хранения. Готовый продукт порадует своим интересным вкусом и полезными свойствами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
- Крыжовник – 150 гр.
- Смородина черная – 150 гр.
- Смородина красная – 50 гр.
- Смородина белая – 50 гр.
- Сахар – 350 гр.
- Вода – 2,5 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для компота из крыжовника с черной смородиной в 3-х литровых банках отмеряем необходимое количество крыжовника. Перебираем и промываем его.
Шаг 2. Вместе с крыжовником промоем смородину. Отбрасываем все ягоды на дуршлаг.
Шаг 3. Выкладываем ягоды в стерилизованную банку. Заливаем их крутым кипятком, настаиваем 5 минут и после воду аккуратно сливаем в кастрюлю.
Шаг 4. Всыпаем в воду сахар. Доводим до кипения и перемешиваем до растворения сухого ингредиента. Кипятим 5 минут.
Шаг 5. Заливаем сиропом ягоды, закатываем металлической крышкой.
Шаг 6. Переворачиваем заготовку вверх дном, укутываем в плед и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Компот из крыжовника с черной смородиной в 3-х литровых банках готов. Можно убирать на хранение.
Компот из крыжовника и вишни на 3 литра
Компот из крыжовника и вишни на 3 литра каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Аппетитный напиток порадует своим ярким вкусом и ароматом. Обязательно попробуйте.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
На 3-х литровую банку:
- Крыжовник – 200 гр.
- Вишня – 200 гр.
- Сахар – 350 гр.
- Вода – 2,5 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления компота из крыжовника и вишни на 3-х литровую банку.
Шаг 2. Перебираем крыжовник и промываем его под водой.
Шаг 3. Промываем вишню. При желании можно удалить косточки.
Шаг 4. Складываем обе ягоды в простерилизованную стеклянную банку.
Шаг 5. Заливаем содержимое крутым кипятком, прикрываем крышкой и настаиваем 5 минут.
Шаг 6. Выливаем воду в кастрюлю и кипятим ее с сахаром. Выливаем сироп в банку. Закатываем, переворачиваем заготовку вверх дном, укутываем в плед и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Компот из крыжовника и вишни на 3 литра готов. Можно уносить на хранение в прохладное место.
Компот из крыжовника и яблок на зиму
Компот из крыжовника и яблок на зиму получается в меру сладким, очень вкусным и ароматным. Его можно пить просто так или подавать с любимыми десертами, выпечкой. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
- Крыжовник – 400 гр.
- Яблоко – 5 шт.
- Сахар – 0,5 кг.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для приготовления компота из крыжовника и яблок на зиму.
Шаг 2. Перебираем крыжовник и промываем его под водой.
Шаг 3. Промываем яблоки и режем их на кусочки, аккуратно удаляя косточки и сердцевину.
Шаг 4. Выкладываем ингредиенты в простерилизованную банку.
Шаг 5. Заливаем кипящей водой с сахаром. Настаиваем 5 минут под крышкой.
Шаг 6. Сливаем воду обратно в кастрюлю. Кипятим и вливаем обратно в ягоды. Закатываем, переворачиваем заготовку вверх дном, укутываем в плед и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Компот из крыжовника и яблок на зиму готов. Уносите на хранение.