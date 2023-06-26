Компот из лимона на зиму

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Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан для емкости 1 литр. Замечательный компот на зиму можно приготовить из обычного лимона, он получается не приторным, сладковато-кислым. Вам понравится!

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон
Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

  • Лимон 2 Штуки
  • Вода горячая 800 Миллилитров
  • Сахар 120 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

137 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из лимона на зиму»

Компот из лимона на зиму

Подготовьте указанные ингредиенты. Лимоны заранее ошпарьте кипятком, чтобы удалить из фруктов горечь.

Компот из лимона на зиму

Лимоны разрежьте на четвертинки и удалите семена.

Компот из лимона на зиму

Затем нарежьте четвертинки ломтиками и выложите в кастрюлю или ковш.

Компот из лимона на зиму

Всыпьте сахарный песок. По желанию можете добавить немного ванильного сахара или молотую корицу.

Компот из лимона на зиму

Влейте горячую воду и поместите емкость на плиту. Отварите примерно 20 минут и попробуйте компот на вкус.

Компот из лимона на зиму

Если вкус напитка вас полностью устраивает, то ошпарьте банку и крышку кипятком.

Компот из лимона на зиму

Перелейте компот в банку и сразу же закрутите крышку по резьбе или с помощью ключа для консервации. Если банка с резьбой, то ее переворачивать нельзя! Остудите заготовку при комнатной температуре.

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