Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан для емкости 1 литр. Замечательный компот на зиму можно приготовить из обычного лимона, он получается не приторным, сладковато-кислым. Вам понравится!

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон

Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Лимон 2 Штуки

Вода горячая 800 Миллилитров

Сахар 120 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

137 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из лимона на зиму»

Подготовьте указанные ингредиенты. Лимоны заранее ошпарьте кипятком, чтобы удалить из фруктов горечь.

Лимоны разрежьте на четвертинки и удалите семена.

Затем нарежьте четвертинки ломтиками и выложите в кастрюлю или ковш.

Всыпьте сахарный песок. По желанию можете добавить немного ванильного сахара или молотую корицу.

Влейте горячую воду и поместите емкость на плиту. Отварите примерно 20 минут и попробуйте компот на вкус.

Если вкус напитка вас полностью устраивает, то ошпарьте банку и крышку кипятком.

Перелейте компот в банку и сразу же закрутите крышку по резьбе или с помощью ключа для консервации. Если банка с резьбой, то ее переворачивать нельзя! Остудите заготовку при комнатной температуре.