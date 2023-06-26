Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан для емкости 1 литр. Замечательный компот на зиму можно приготовить из обычного лимона, он получается не приторным, сладковато-кислым. Вам понравится!
Основной ингредиент: Фрукты / Лимон
Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Лимон 2 Штуки
- Вода горячая 800 Миллилитров
- Сахар 120 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
137 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот из лимона на зиму»
Подготовьте указанные ингредиенты. Лимоны заранее ошпарьте кипятком, чтобы удалить из фруктов горечь.
Лимоны разрежьте на четвертинки и удалите семена.
Затем нарежьте четвертинки ломтиками и выложите в кастрюлю или ковш.
Всыпьте сахарный песок. По желанию можете добавить немного ванильного сахара или молотую корицу.
Влейте горячую воду и поместите емкость на плиту. Отварите примерно 20 минут и попробуйте компот на вкус.
Если вкус напитка вас полностью устраивает, то ошпарьте банку и крышку кипятком.
Перелейте компот в банку и сразу же закрутите крышку по резьбе или с помощью ключа для консервации. Если банка с резьбой, то ее переворачивать нельзя! Остудите заготовку при комнатной температуре.