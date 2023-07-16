Описание приготовления:

Соотношение ягод можно менять по своему вкусу. Цвет будет темнее, если ирга будет хорошо созревшая. Компот прекрасно хранится при комнатной температуре в темном и сухом месте.

Основной ингредиент: Ягоды / Ирга / Малина Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Ирга 150 Грамм

Малина 150 Грамм

Сахар 150 Грамм

Вода 1 Литр

Количество порций 1

Калорийность

161 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из малины и ирги на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из ирги и малины на зиму. Ягоды переберите, сполосните и дайте воде стечь. Удалите у них веточки. Банки стерилизуйте любым удобным способом.

В банку положите малину.

Всыпьте к малине иргу.

Воду доведите до кипения и залейте ягоды до верха. Прикройте сверху чистой крышкой и оставьте на 15 минут.

Слейте жидкость в кастрюлю.

Всыпьте в отвар сахар и поставьте на средний огонь. Доведите все до кипения и варите в течение 2-3 минут после растворения сахара.

Вылейте кипящий сироп обратно в банку, плотно закатайте и переверните вверх дном. Укутайте банки с компотом и оставьте так до полного остывания. После этого переверните компот и уберите на хранение.

Хороших заготовок.