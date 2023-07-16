Описание приготовления:
Соотношение ягод можно менять по своему вкусу. Цвет будет темнее, если ирга будет хорошо созревшая. Компот прекрасно хранится при комнатной температуре в темном и сухом месте.
Основной ингредиент: Ягоды / Ирга / Малина Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Ирга 150 Грамм
- Малина 150 Грамм
- Сахар 150 Грамм
- Вода 1 Литр
Количество порций 1
Калорийность
161 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот из малины и ирги на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из ирги и малины на зиму. Ягоды переберите, сполосните и дайте воде стечь. Удалите у них веточки. Банки стерилизуйте любым удобным способом.
В банку положите малину.
Всыпьте к малине иргу.
Воду доведите до кипения и залейте ягоды до верха. Прикройте сверху чистой крышкой и оставьте на 15 минут.
Слейте жидкость в кастрюлю.
Всыпьте в отвар сахар и поставьте на средний огонь. Доведите все до кипения и варите в течение 2-3 минут после растворения сахара.
Вылейте кипящий сироп обратно в банку, плотно закатайте и переверните вверх дном. Укутайте банки с компотом и оставьте так до полного остывания. После этого переверните компот и уберите на хранение.
Хороших заготовок.