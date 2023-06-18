Описание приготовления:

Ягоды для компота должны быть чистыми, не мятыми, без признаков порчи. Хранить компот лучше в темном и прохладном месте, но и в квартире он прекрасно стоит. Если добавить больше сахара и ягод, компот получится более концентрированный и его можно будет разбавлять водой или газировкой.

Основной ингредиент: Овощи / Ягоды / Клубника / Ревень

Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Ревень свежий 200 Грамм

Клубника 300 Грамм

Сахар 150 Грамм

Вода 1.5 Литра

Количество порций 2

Калорийность

115 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из ревеня и клубники на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из ревеня и клубники.

Черешки ревеня тщательно вымойте и очистите от жесткой оболочки, порежьте. Банки стерилизуйте, крышки прокипятите. В подготовленные банки разложите ревень.

Клубнику переберите, сполосните, удалите хвостики, очень крупные ягоды разрежьте. Выложите ягоды в банки с ревенем.

Залейте банки с клубникой и ревенем кипятком до самого верха, прикройте крышками и оставьте на 10 минут.

Слейте жидкость в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на средний огонь. Доведите компот до кипения и варите в течение 5 минут.

Залейте кипящей жидкостью банки, плотно их закройте и укутайте, перевернув вверх дном, до полного остывания. Затем уберите на хранение.

Отличных вам заготовок!