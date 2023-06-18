Описание приготовления:
Ягоды для компота должны быть чистыми, не мятыми, без признаков порчи. Хранить компот лучше в темном и прохладном месте, но и в квартире он прекрасно стоит. Если добавить больше сахара и ягод, компот получится более концентрированный и его можно будет разбавлять водой или газировкой.
Основной ингредиент: Овощи / Ягоды / Клубника / Ревень
Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Ревень свежий 200 Грамм
- Клубника 300 Грамм
- Сахар 150 Грамм
- Вода 1.5 Литра
Количество порций 2
Калорийность
115 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
27 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот из ревеня и клубники на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из ревеня и клубники.
Черешки ревеня тщательно вымойте и очистите от жесткой оболочки, порежьте. Банки стерилизуйте, крышки прокипятите. В подготовленные банки разложите ревень.
Клубнику переберите, сполосните, удалите хвостики, очень крупные ягоды разрежьте. Выложите ягоды в банки с ревенем.
Залейте банки с клубникой и ревенем кипятком до самого верха, прикройте крышками и оставьте на 10 минут.
Слейте жидкость в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на средний огонь. Доведите компот до кипения и варите в течение 5 минут.
Залейте кипящей жидкостью банки, плотно их закройте и укутайте, перевернув вверх дном, до полного остывания. Затем уберите на хранение.
Отличных вам заготовок!