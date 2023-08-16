Описание приготовления:

Такой компот хорошо давать людям с период болезни или весной, когда начинается авитаминоз. Он прекрасно заменит витамины в таблетках, но учтите, что шиповник обладает мочегонным действием.

Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Шиповник / Cмородина Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Шиповник 100 Грамм

Черная смородина 80 Грамм

Сахар 200 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

64 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из шиповника и черной смородины на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из шиповника и черной смородины. Ягоды переберите, удаляя порченые и листики.

У плодов шиповника удалите хвостики и выложите в чистые, стерилизованные банки.

Доведите воду до кипения и залейте банки с шиповником до верха. Прикройте верх прокипяченными крышками и оставьте на 15 минут.

Слейте воду из банки, оставляя шиповник в банке, в кастрюлю и доведите до кипения.

Выложите к шиповнику ягоды черной смородины.

Вылейте в банку закипевший отвар, прикройте крышкой и оставьте еще на 10 минут.

Слейте отвар в кастрюлю, добавьте сахар и доведите до кипения на среднем огне. Проварите сироп в течение 2 минут.

Залейте ягоды горячим сиропом и плотно закатайте. Укутайте банки с компотом и оставьте до полного остывания.

Хороших заготовок!