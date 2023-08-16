Описание приготовления:
Такой компот хорошо давать людям с период болезни или весной, когда начинается авитаминоз. Он прекрасно заменит витамины в таблетках, но учтите, что шиповник обладает мочегонным действием.
Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Шиповник / Cмородина Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Шиповник 100 Грамм
- Черная смородина 80 Грамм
- Сахар 200 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
64 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот из шиповника и черной смородины на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из шиповника и черной смородины. Ягоды переберите, удаляя порченые и листики.
У плодов шиповника удалите хвостики и выложите в чистые, стерилизованные банки.
Доведите воду до кипения и залейте банки с шиповником до верха. Прикройте верх прокипяченными крышками и оставьте на 15 минут.
Слейте воду из банки, оставляя шиповник в банке, в кастрюлю и доведите до кипения.
Выложите к шиповнику ягоды черной смородины.
Вылейте в банку закипевший отвар, прикройте крышкой и оставьте еще на 10 минут.
Слейте отвар в кастрюлю, добавьте сахар и доведите до кипения на среднем огне. Проварите сироп в течение 2 минут.
Залейте ягоды горячим сиропом и плотно закатайте. Укутайте банки с компотом и оставьте до полного остывания.
Хороших заготовок!