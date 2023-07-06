Компот из сушеной черники

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу, как приготовить компот из сушеной черники. Для аромата в компот также можно добавить веточку свежей мяты, если любите и дольку лимона. Количество сахара лучше выбирайте по вкусу.

Основной ингредиент: Ягоды / Черника
Блюдо: Напитки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 1 Литр
  • Сахар 75 Грамм
  • Черника сушеная 75 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

221 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

54 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из сушеной черники»

Компот из сушеной черники

Подготовьте все ингредиенты.

Компот из сушеной черники

Сушеную чернику тщательно промойте в теплой воде и откиньте на сито.

Компот из сушеной черники

Переложите в ковшик, залейте водой и добавьте сахар. На медленном огне доведите до кипения и проварите 10 минут. Затем оставьте компот настояться на 2-3 часа.

Компот из сушеной черники

Аккуратно процедите компот от ягод.

Компот из сушеной черники

Готовый компот можно охладить пару часов в холодильнике по желанию.

Компот из сушеной черники

Компот из сушеной черники готов!

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