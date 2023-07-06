Описание приготовления:

Ниже я расскажу, как приготовить компот из сушеной черники. Для аромата в компот также можно добавить веточку свежей мяты, если любите и дольку лимона. Количество сахара лучше выбирайте по вкусу.

Основной ингредиент: Ягоды / Черника

Блюдо: Напитки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Сахар 75 Грамм

Черника сушеная 75 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

221 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

54 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из сушеной черники»

Подготовьте все ингредиенты.

Сушеную чернику тщательно промойте в теплой воде и откиньте на сито.

Переложите в ковшик, залейте водой и добавьте сахар. На медленном огне доведите до кипения и проварите 10 минут. Затем оставьте компот настояться на 2-3 часа.

Аккуратно процедите компот от ягод.

Готовый компот можно охладить пару часов в холодильнике по желанию.

Компот из сушеной черники готов!