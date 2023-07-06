Описание приготовления:
Ниже я расскажу, как приготовить компот из сушеной черники. Для аромата в компот также можно добавить веточку свежей мяты, если любите и дольку лимона. Количество сахара лучше выбирайте по вкусу.
Основной ингредиент: Ягоды / Черника
Блюдо: Напитки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Сахар 75 Грамм
- Черника сушеная 75 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
221 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
54 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот из сушеной черники»
Подготовьте все ингредиенты.
Сушеную чернику тщательно промойте в теплой воде и откиньте на сито.
Переложите в ковшик, залейте водой и добавьте сахар. На медленном огне доведите до кипения и проварите 10 минут. Затем оставьте компот настояться на 2-3 часа.
Аккуратно процедите компот от ягод.
Готовый компот можно охладить пару часов в холодильнике по желанию.
Компот из сушеной черники готов!