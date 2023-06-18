Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот из вишни и сливы на зиму. Сливу выбирайте сочных и ароматных сортов, мне нравится красная слива. Количество сахара регулируйте на свой вкус. Компот понравится и взрослым, и детям!
Основной ингредиент: Фрукты / Вишня / Слива / Ягоды
Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Слива 3-4 Штук
- Вишня 100 Грамм
- Сахар 120 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
171 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
42 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот из вишни и сливы на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Сливу помойте и обсушите. Вишню тоже тщательно помойте, удалите хвостики и обсушите.
Переложите сливы с ягодами в чистую стерилизованную банку.
Влейте горячую воду. Накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут.
Перелейте воду в сотейник, добавьте сахар. Доведите до кипения и проварите пару минут, чтобы сахар полностью растворился.
Влейте сладкий сироп обратно в банку.
Герметично закрутите крышку, банку переварите вверх дном и оставьте так до полного остывания.
После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Компот из вишни и сливы на зиму готов.