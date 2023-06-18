Компот из вишни и сливы на зиму

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот из вишни и сливы на зиму. Сливу выбирайте сочных и ароматных сортов, мне нравится красная слива. Количество сахара регулируйте на свой вкус. Компот понравится и взрослым, и детям!

Основной ингредиент: Фрукты / Вишня / Слива / Ягоды
Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 1 Литр
  • Слива 3-4 Штук
  • Вишня 100 Грамм
  • Сахар 120 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

171 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из вишни и сливы на зиму»

Компот из вишни и сливы на зиму

Подготовьте все ингредиенты.

Компот из вишни и сливы на зиму

Сливу помойте и обсушите. Вишню тоже тщательно помойте, удалите хвостики и обсушите.

Компот из вишни и сливы на зиму

Переложите сливы с ягодами в чистую стерилизованную банку.

Компот из вишни и сливы на зиму

Влейте горячую воду. Накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут.

Компот из вишни и сливы на зиму

Перелейте воду в сотейник, добавьте сахар. Доведите до кипения и проварите пару минут, чтобы сахар полностью растворился.

Компот из вишни и сливы на зиму

Влейте сладкий сироп обратно в банку.

Компот из вишни и сливы на зиму

Герметично закрутите крышку, банку переварите вверх дном и оставьте так до полного остывания.

Компот из вишни и сливы на зиму

После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Компот из вишни и сливы на зиму готов.

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