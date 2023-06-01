Компот с мятой и лимоном на зиму

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот с мятой и лимоном на зиму. Для такого компота я предпочитаю использовать узбекские лимоны — они более ароматные и меньше горчат, но обычные тоже подойдут. Главное, выбирайте лимоны небольшого размера, с тонкой кожурой. В напитке очень хорошо сочетается цитрусовая кислинка и свежесть мяты.

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Мята / Зелень
Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 1 Литр
  • Лимон 1 Штука
  • Мята (веточка) 2 Штуки
  • Сахар 125 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

203 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

50 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот с мятой и лимоном на зиму»

Компот с мятой и лимоном на зиму

Подготовьте все ингредиенты.

Компот с мятой и лимоном на зиму

Лимон тщательно помойте, затем нарежьте кружочками. Косточки при необходимости удалите.

Компот с мятой и лимоном на зиму

Листья мяты отделите от стебля.

Компот с мятой и лимоном на зиму

Вскипятите воду, добавьте сахар и проварите до его полного растворения.

Компот с мятой и лимоном на зиму

Добавьте мяту и листья мяты, варите еще 1 минуту.

Компот с мятой и лимоном на зиму

Перелейте компот в чистую стерилизованную банку.

Компот с мятой и лимоном на зиму

Герметично закрутите крышку, банку переверните вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.

Компот с мятой и лимоном на зиму

После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Компот с мятой и лимоном на зиму готов.

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