Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот с мятой и лимоном на зиму. Для такого компота я предпочитаю использовать узбекские лимоны — они более ароматные и меньше горчат, но обычные тоже подойдут. Главное, выбирайте лимоны небольшого размера, с тонкой кожурой. В напитке очень хорошо сочетается цитрусовая кислинка и свежесть мяты.
Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Мята / Зелень
Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Лимон 1 Штука
- Мята (веточка) 2 Штуки
- Сахар 125 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
203 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
50 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот с мятой и лимоном на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Лимон тщательно помойте, затем нарежьте кружочками. Косточки при необходимости удалите.
Листья мяты отделите от стебля.
Вскипятите воду, добавьте сахар и проварите до его полного растворения.
Добавьте мяту и листья мяты, варите еще 1 минуту.
Перелейте компот в чистую стерилизованную банку.
Герметично закрутите крышку, банку переверните вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.
После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Компот с мятой и лимоном на зиму готов.