Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот с мятой и лимоном на зиму. Для такого компота я предпочитаю использовать узбекские лимоны — они более ароматные и меньше горчат, но обычные тоже подойдут. Главное, выбирайте лимоны небольшого размера, с тонкой кожурой. В напитке очень хорошо сочетается цитрусовая кислинка и свежесть мяты.

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Мята / Зелень

Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Лимон 1 Штука

Мята (веточка) 2 Штуки

Сахар 125 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

203 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

50 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот с мятой и лимоном на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Лимон тщательно помойте, затем нарежьте кружочками. Косточки при необходимости удалите.

Листья мяты отделите от стебля.

Вскипятите воду, добавьте сахар и проварите до его полного растворения.

Добавьте мяту и листья мяты, варите еще 1 минуту.

Перелейте компот в чистую стерилизованную банку.

Герметично закрутите крышку, банку переверните вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.

После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Компот с мятой и лимоном на зиму готов.