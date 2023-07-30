Компот «Тархун» из крыжовника на зиму

По
Admin
-
0
50

Описание приготовления:

Компот прекрасно хранится в прохладном, темном месте. Компот лучше всего делать из зеленого крыжовника, красные ягоды дадут более насыщенный цвет.
Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Крыжовник 300 Грамм
  • Сахар 300 Грамм
  • Тархун (эстрагон свежий) 4 Штуки
  • Вода 2 Литра
  • Лимонная кислота 10 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

49 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот "Тархун" из крыжовника на зиму»

Компот "Тархун" из крыжовника на зиму

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота "Тархун" из крыжовника на зиму. Банку и крышку тщательно вымойте, банку простерилизуйте, а крышку прокипятите на среднем огне в течение 5 минут. Ягоды и тархун сполосните и дайте воде стечь.

Компот "Тархун" из крыжовника на зиму

Крыжовник выложите в банку.

Компот "Тархун" из крыжовника на зиму

Добавьте к ягодам веточки тархуна.

Компот "Тархун" из крыжовника на зиму

Залейте банку кипятком, прикройте крышкой и оставьте на 10 минут.

Компот "Тархун" из крыжовника на зиму

Слейте жидкость в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту. Все перемешайте и доведите до кипения, варите две минуты.

Компот "Тархун" из крыжовника на зиму

Вылейте сироп в банку с крыжовником и тархуном до самого верха и плотно закатайте. Укутайте банку с компотом и оставьте до полного остывания.

Компот "Тархун" из крыжовника на зиму

Хороших заготовок!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА