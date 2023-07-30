Описание приготовления:
Компот прекрасно хранится в прохладном, темном месте. Компот лучше всего делать из зеленого крыжовника, красные ягоды дадут более насыщенный цвет.
Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Крыжовник 300 Грамм
- Сахар 300 Грамм
- Тархун (эстрагон свежий) 4 Штуки
- Вода 2 Литра
- Лимонная кислота 10 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
49 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот "Тархун" из крыжовника на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота "Тархун" из крыжовника на зиму. Банку и крышку тщательно вымойте, банку простерилизуйте, а крышку прокипятите на среднем огне в течение 5 минут. Ягоды и тархун сполосните и дайте воде стечь.
Крыжовник выложите в банку.
Добавьте к ягодам веточки тархуна.
Залейте банку кипятком, прикройте крышкой и оставьте на 10 минут.
Слейте жидкость в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту. Все перемешайте и доведите до кипения, варите две минуты.
Вылейте сироп в банку с крыжовником и тархуном до самого верха и плотно закатайте. Укутайте банку с компотом и оставьте до полного остывания.
Хороших заготовок!