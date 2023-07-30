Описание приготовления:

Компот прекрасно хранится в прохладном, темном месте. Компот лучше всего делать из зеленого крыжовника, красные ягоды дадут более насыщенный цвет.

Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Крыжовник 300 Грамм

Сахар 300 Грамм

Тархун (эстрагон свежий) 4 Штуки

Вода 2 Литра

Лимонная кислота 10 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

49 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот "Тархун" из крыжовника на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота "Тархун" из крыжовника на зиму. Банку и крышку тщательно вымойте, банку простерилизуйте, а крышку прокипятите на среднем огне в течение 5 минут. Ягоды и тархун сполосните и дайте воде стечь.

Крыжовник выложите в банку.

Добавьте к ягодам веточки тархуна.

Залейте банку кипятком, прикройте крышкой и оставьте на 10 минут.

Слейте жидкость в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту. Все перемешайте и доведите до кипения, варите две минуты.

Вылейте сироп в банку с крыжовником и тархуном до самого верха и плотно закатайте. Укутайте банку с компотом и оставьте до полного остывания.

Хороших заготовок!