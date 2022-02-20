Компрессоры ООО «Арсенал» ЗИФ-ПВ

Серия передвижных дизельных компрессорных станций

Электронный инструмент и оборудование знакомы фактически каждому из нас. Работа с ним комфортна и ординарна. Но что делать, если электросеть недосягаема? Такое нередко случается, к примеру, при строительстве пригородного дома. Не считая того, качество самих пригородных электросетей часто не позволяет использовать массивное электрическое оборудование. И тут на помощь приходит пневматический инструмент.

Это инструмент, работающий на сжатом воздухе, вырабатываемым компрессором. При этом, пневмоинструмент может быть самым различным и делать самые различные функции. Это — обыденные пневмодрели и перфораторы, пневматические пилы и резаки, шлифмашинки и краскопульты. Для сложных работ употребляются также пневматические отбойные молотки и некие другие виды проф оборудования. Все, что необходимо для работы с пневмоинструментом — это компрессор, система чистки воздуха, шланги и сам инструмент.

Но, раз уж мы говорим о недоступности электросети, то и компрессор должен питаться не электричеством, а дизельным топливом либо бензином. Где взять таковой компрессор, ведь стоит он довольно недешево, а воспользоваться им не придется каждый денек в течении всей жизни? Безупречный метод — аренда компрессора в столичной области либо в любом другом регионе Рф. Обычно, компрессоры, предоставляемые в аренду суровыми компаниями, позволяют использовать хоть какое, самое массивное оборудование, прямо до отбойных молотков, а цена аренды полностью доступна. Во всяком случае, аренда компрессора позволяет сберечь много средств, не ограничивая круг решаемых задач.

Отличным вариантом могут стать компрессоры ЗИФ ПВ заслужившие доверие множества компаний по всему миру, они выполняют огромный круг задач. Передвижные дизельные компрессоры XAS от компании Atlas Copco отвечают всем международным стандартам. Модельный ряд компрессоров позволяет решать любые задачи, от подачи сжатого воздуха под давлением для работы пневмоинструмента до обеспечения сжатым воздухом шахт и других площадок где подача воздуха ограничена.