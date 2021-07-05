Кому и когда назначают Афобазол таблетки?

Афобазол в таблетках относится к группе транквилизаторов или анксиолитических средств. Его назначают терапевты, неврологи или психиатры для лечения различных психосоматических, неврологических расстройств.

Таблетки Афобазол окрашены в светлый оттенок, цилиндрические. В упаковке содержится 30 штук. Главным компонентом в составе является фабомотизол. Дополнительные компоненты: картофельный крахмал, МКЦ, моногидрат лактозы, повидон, стеарат магния.

Как действует Афобазол в таблетках в процессе лечения и сроки лечения!

Афобазол оказывает мощное успокаивающее воздействие. Подробную информацию о препарате и приобрести его вы сможете по ссылке на сайте – https://budzdorov.org.ua/p/528759805-afobazol-tabletki-10-mg-60-sht/ . При прохождении курса лечения организм не привыкает к лекарственному средству. При прохождении курса Афобазолом также отмечается противотревожное действие. После прохождения курса лечения удается достичь таких результатов:

полностью избавиться или уменьшить интенсивность тревожных расстройств, которые проявляются в излишней обеспокоенности, негативных предчувствиях, опасениях, нервозности, вспыльчивости;

устранить настороженность, которая проявляется в мнительности, сентиментальности, беспокойстве, невозможности расслабиться, бессоннице, страхе;

преодолеть соматические проявления;

избавиться от вегетативных симптомов – сухости во рту, потливости, головокружения;

устранить когнитивные проявления – проблемы с концентрацией внимания, проблемы с запоминанием информации.

Всех этих результатов можно достичь уже спустя 7 дней систематического приема наблюдаются существенные улучшения состояния. Также препарат улучшает действие противосудорожных и седативных средств.

Превышение дозировки, и в каких случаях показано использовать

Если случилась значительная передозировка и интоксикация, может повышаться сонливость. Чтобы избавиться от негативных проявлений передозировки, назначается симптоматическое лечение.

Афобазол назначают для лечения при:

генерализованных тревожных нарушениях, неврастении, неврозах;

соматических нарушениях;

бессоннице и тревожности;

нейроциркуляторной дистонии;

синдроме предменструального перенапряжения;

алкогольном абстинентном синдроме;

чтобы облегчить состояние человека, который бросает курить.

Таблетки принимают перорально, после основного приема пищи. Длительность приема определяет доктор. Купить Афобазол можно без рецепта в любой аптеке.