Кому и когда назначают Афобазол таблетки?

Афобазол в таблетках относится к группе транквилизаторов или анксиолитических средств. Его назначают терапевты, неврологи или психиатры для лечения различных психосоматических, неврологических расстройств.
Таблетки Афобазол окрашены в светлый оттенок, цилиндрические. В упаковке содержится 30 штук. Главным компонентом в составе является фабомотизол. Дополнительные компоненты: картофельный крахмал, МКЦ, моногидрат лактозы, повидон, стеарат магния.
Как действует Афобазол в таблетках в процессе лечения и сроки лечения!
Афобазол оказывает мощное успокаивающее воздействие. Подробную информацию о препарате и приобрести его вы сможете по ссылке на сайте – https://budzdorov.org.ua/p/528759805-afobazol-tabletki-10-mg-60-sht/ . При прохождении курса лечения организм не привыкает к лекарственному средству. При прохождении курса Афобазолом также отмечается противотревожное действие. После прохождения курса лечения удается достичь таких результатов:
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полностью избавиться или уменьшить интенсивность тревожных расстройств, которые проявляются в излишней обеспокоенности, негативных предчувствиях, опасениях, нервозности, вспыльчивости;
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устранить настороженность, которая проявляется в мнительности, сентиментальности, беспокойстве, невозможности расслабиться, бессоннице, страхе;
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преодолеть соматические проявления;
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избавиться от вегетативных симптомов – сухости во рту, потливости, головокружения;
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устранить когнитивные проявления – проблемы с концентрацией внимания, проблемы с запоминанием информации.
Всех этих результатов можно достичь уже спустя 7 дней систематического приема наблюдаются существенные улучшения состояния. Также препарат улучшает действие противосудорожных и седативных средств.
Превышение дозировки, и в каких случаях показано использовать
Если случилась значительная передозировка и интоксикация, может повышаться сонливость. Чтобы избавиться от негативных проявлений передозировки, назначается симптоматическое лечение.
Афобазол назначают для лечения при:
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генерализованных тревожных нарушениях, неврастении, неврозах;
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соматических нарушениях;
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бессоннице и тревожности;
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нейроциркуляторной дистонии;
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синдроме предменструального перенапряжения;
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алкогольном абстинентном синдроме;
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чтобы облегчить состояние человека, который бросает курить.
Таблетки принимают перорально, после основного приема пищи. Длительность приема определяет доктор. Купить Афобазол можно без рецепта в любой аптеке.