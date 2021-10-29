Кому достанется севастопольская база отдыха «Батилиман»?

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Базу отдыха «Батилиман» заберут у ГУП «Пансионаты Севастополя» и вернут в собственность города. Официально – из-за ненадлежащего использования. Депутаты Законодательного собрания Севастополя выражают опасения, что подобный сценарий может привести к приватизации береговой зоны ЮБК. Похожий сценарий отрабатывался в период губернаторства Дмитрия Овсянникова. Теперь о скорой передаче базы отдыха с трибуны Законодательного собрания сообщила директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Правительства города Оксана Кузнецова.

ОКСАНА КУЗНЕЦОВА, директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Правительства Севастополя: «Эти объекты будут закреплены за казной в связи с ненадлежащим использованием их ГУПом «Пансионаты Севастополя» и не более того».

С точки зрения председателя постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Горелова, формулировка «ненадлежащее использование» к базе отдыха «Батилиман» подходит слабо, и это явно показал предыдущий туристический сезон.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «По другим данным, которыми я располагаю, с июля по сентябрь там была полная загрузка. Вторая сторона вопроса – если вы намереваетесь каким-то образом обанкротить некоторые предприятия или базы отдыха, и, если вы в неё селите каких-то рабочих из года в год, которые выполняют стратегические работы по объекту, который находится неподалёку – разумеется, рано или поздно вы руками разведёте и скажете: «Видите, до чего мы дошли. Теперь надо передавать в частные руки, потому что у нас инвестиций для восстановления этой базы нет».

По информации Вячеслава Горелова, сейчас базу отдыха подготавливают к серьёзным изменениям.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «У меня информация, что сотрудникам предложено уволиться, и что готовится нормативно-правовой акт о передаче этой базы отдыха в другие руки, либо какому-то юридическому лицу. Я вчера обратился к депутатам и средствам массовой информации – необходимо очень внимательно следить за тем, что будет происходить на этой территории».

В свою очередь, в ответе на информационный запрос телеканала «НТС», в Департаменте по имущественным и земельным отношениям заявили, что, цитата, «В настоящее время вопрос о передаче данных объектов в частную собственность не рассматривается».