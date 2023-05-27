Кому нельзя пить квас? Ответил врач

Квас — это любимый многими напиток, который пользуется особым спросом весной и летом. Его пьют как в свежем виде, так и добавляют в окрошку. Однако магазинный и даже домашний варианты разрешено употреблять не всем.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что квас, который был куплен в магазине, нередко содержит в составе большое количество сахара, что приводит к резкому скачку уровня глюкозы в крови.

Эксперт пояснил, что производители добавляют много сахара в напиток, чтобы повысить спрос среди покупателей. По этой причине людям с сахарным диабетом стоит воздержаться от употребления такого напитка.

«В традиционном же напитке, который готовят дома, сахара обычно немного», — предложил альтернативу для диабетиков врач.

В беседе с порталом «Москва 24» Михаил Гинзбург отметил, что людям с болезнями желудка нельзя пить квас в любом виде.

«Любой квас, будь он домашний или магазинный, нельзя пить людям с заболеваниями желудка, потому что этот напиток раздражает его и может вызвать обострение, усиление болей», — объяснил эксперт.

Несмотря на разнообразие сортов кваса, представленных в магазинах, иногда хочется приготовить домашний напиток по рецептам наших предков. На Руси никто не садился за стол без кваса, его готовили каждый день, и к XV веку было известно уже 500 видов кваса.

Ранее редакция «Едим Дома» поделилась секретами приготовления кваса в домашних условиях.