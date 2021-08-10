Кому петь на Приморском бульваре решит экспертно-художественный совет

Не все исполнители достойны выступать в центре Севастополя, в том числе – на Приморском бульваре. Именно поэтому в «Закон об обеспечении тишины и покоя граждан» были внесены поправки, включающие ограничения использования устройств звукоусиления и музыкальных инструментов в одном из самых популярных мест отдыха у горожан и туристов. В эфире нашего телеканала директор Департамента культуры Ирина Романец рассказала: чтобы не стать заложником документа, который вступил в силу 6 августа, артистам необходимо пройти согласование на экспертно-художественном совете, который оценит сценические образы, репертуарный план и мастерство выступления.

ИРИНА РОМАНЕЦ, директор Департамента культуры Правительства Севастополя: «Будет высказано музыкантам, которым может не хватает насмотренности, вкуса, исполнительства. Причём, это не только классическая музыка. Мы туда позовём и любителей рока, и современных молодёжных субкультур, но профессионалов своего рода. Которые дадут рекомендации, скажут: «Нет, подождите, вы на Приморском пока не можете выступать, мы вам предлагаем более удалённую площадку. Поработайте там, а мы посмотрим».

Принятая редакция закона в основном направлена на порядок и спокойствие граждан, уверяют представители Правительства Севастополя. Документ запрещает шуметь в рабочие дни с 22 часов вечера до 7 часов утра, а по выходным – с 23:00 до 9:00. Кроме того, соблюдать тишину в любой день необходимо в дневное время с 13 до 15 часов. Но среди прочего там закралась норма, касающаяся запрета «музыкальных выступлений, пения, декламации и иных подобных действий» на Приморском бульваре, которая и вызвала наибольший резонанс в обществе. Чиновники обещают: реакция правоохранителей может последовать только, если кто-то пожалуется на мешающие звуки.

ВИТА РОМАНИВ, заместитель директора Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя: «Те люди, которые хотят самовыразиться, они должны понимать, что они не должны мешать другим людям. Мы живём в социуме. Мы живём в коллективе, где должно быть самоуважение. Поэтому играй, но ты никому не мешаешь, если это не создаёт раздражение».

При этом закон будут дорабатывать – например планируется ввести зонирование на том же Приморском бульваре: кто, где и что может исполнять. На данный момент за исполнение норм закона ответственен Департамент внутренней политики Правительства Севастополя, чиновникам которого не хватает полномочий. Ещё одной поправкой предполагается часть обязанностей получить от сотрудников полиции.

ВИТА РОМАНИВ, заместитель директора Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя: «Мы сейчас активно с Управлением МВД прорабатываем. Надеемся на положительное заключение. Это будет очень большая помощь потому, что это очень важно – соблюдать покой. Речь не о звуках, речь о ненарушении конституционных прав».

Что и кому запрещает вступивший в силу «Закон о тишине» и какова перспектива культурного досуга на Приморском бульваре – это мы обсудили с гостями нашей студии в новом выпуске программы «Актуальное интервью».